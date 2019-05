Comunicado do Business Wire :The Langham Hotels & Resorts

The Langham Hotels & Resorts revela hoje seu novo logotipo e campanha de marca para afirmar sua merecida posição no segmento de hotéis de luxo. Através do uso de plataformas de vídeo, fotografia e experiência digital, "Comemore o Dia a Dia", que já tem um ano em desenvolvimento, se baseia na respeitada reputação da marca The Langham para definir a cena em que as pessoas escolhem comemorar os momentos mais significativos de suas vidas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190529005319/pt/

The Langham Hotels & Resorts launches New Global Brand Campaign: "Celebrate The Everyday" (Photo: Business Wire)

"Uma vez que a marca The Langham cresce com novos hotéis estabelecidos em todo o mundo, queremos uma campanha marcante que defina claramente as coisas raras e excepcionais que caracterizam o verdadeiro luxo e o que nossos hotéis fazem de melhor", disse Stefan Leser, diretor executivo do Langham Hospitality Group.

"No ano passado, ouvimos nossos hóspedes e aprofundamos em profundas discussões sobre o que eles querem de sua experiência em hotéis de luxo, sendo que a resposta estava ali mesmo nos observando: as pessoas vêm ao The Langham para ter recordações felizes no futuro delas. Confiam que suas ocasiões mais especiais, sejam grandes ou pequenas, serão acalentadas e valorizadas por nós. E percebemos, então, que não há realmente uma honra maior aos hoteleiros do que assumir plenamente este manto de comemorações e desempenhar um papel na criação destas maravilhosas lembranças aos nossos hóspedes."

A nova campanha também aborda uma prioridade fundamental que Leser acredita ser essencial para o sucesso a longo prazo da The Langham dentro de uma mentalidade do cliente de luxo em evolução: aumentar a consciência da marca como um concorrente de luxo para se adequar à realidade do serviço exemplar e ofertas de produtos excepcionais dos hotéis The Langham.

"Temos classificações e comentários consistentemente favoráveis entre nossos clientes sobre nossos hotéis", comentou Leser. "No entanto, descobrimos que muitos deles descreveriam The Langham utilizando termos como 'segredo mais bem guardado' e 'joia escondida'. Porém, embora lisonjeiro e gratuito, isto apenas nos estimulou a elevar a percepção discreta do público quanto à realidade constatada de sua experiência positiva de luxo com The Langham. Foi quando decidimos ampliar nosso marketing com esta campanha, que, por sua vez, alcançará resultados de fundamental benefício à empresa em termos de agregar valor à sua marca."

Como algo exclusivo das plataformas anteriores da marca, inspiradas por cenas excêntricas de cenários semelhantes a contos de fadas, "Comemorar o Dia a Dia" apresenta vinhetas de caros momentos das experiências de hóspedas da vida real. Estes foram infundidos e recriados na narrativa da personagem principal, enquanto relembrava suas preciosas recordações no The Langham (por exemplo, um jantar surpresa para dois no aconchego de um restaurante cantonês com estrela Michelin, um piquenique familiar improvisado num terraço com jardim à luz do sol, um fim de semana alegre com os melhores amigos na suíte, etc.) - ou seja, cenas imbuídas de energia cinética, uma trilha sonora animada e os tons rosa do The Langham.

Assista ao trailer aqui: https://youtu.be/KiXnkGgV-Ok

Se a nova campanha parece totalmente diferente de sua antecessora, que retratou modelos elegantes em poses lânguidas e destacadas, vestidas com roupas formais resplandecentes, Leser disse que foi puramente intencional: "Queríamos que 'Comemorar o Dia a Dia' se afastasse das posturas artificiais e refletisse em vez disto, os caprichos de comemoração da vida real de nossos hóspedes, que às vezes são espontâneos, um pouco divertidos e com um toque irreverente".

Ele acrescentou: "Estar ao nível de luxo não significa que é preciso ser opulento, convencional e sóbrio. Na verdade, é exatamente o oposto - acredito que o verdadeiro luxo está na liberdade de expressar alegria e humor, e nós da The Langham podemos ajudar a criar e compartilhar estes agradáveis momentos aos nossos hóspedes."

Filmado em locais internos e ao redor dos hotéis The Langham, em Londres, Nova York, Chicago, Hong Kong e Sidney, a trajetória da marca foi orientada pelo criativo diretor Alex Delgado cujo trabalho vem sendo defendido por estabelecimentos icônicos como Lane Crawford, Ippolita e Revlon, o diretor Ernest J. Martin (Barneys New York e Bergdorf Goodman) e o célebre fotógrafo Tom Craig (Vogue, Louis Vuitton, Vanity Fair e Net-a-Porter.)

"Comemorar o Dia a Dia" será implementado em todo o mundo em fases ao longo do ano, com importantes execuções em publicações impressas, sites online, LanghamHotels.com, quartos de hotéis e redes da mídia social.

O atual logotipo do The Langham se inspira na herança britânica característica da marca quando The Langham, Londres foi inaugurada em 1865 pelo Príncipe de Gales. Conhecido como o primeiro grande hotel da Europa, The Langham foi o anfitrião na época de elegantes saraus e jantares inspiradores; notáveis foliões incluíram Oscar Wilde, Sir Arthur Conan Doyle, Marie Louise de la Ramée e membros da realeza europeia.

Sobre The Langham Hotels & Resorts

Ao combinar sofisticação moderna e glamour permanente, The Langham Hotels & Resorts é mundialmente reconhecido por seus toques cor-de-rosa exclusivos, excepcional serviço intuitivo, coleções de arte contemporânea e experiência culinária premiada. Com base na herança britânica característica da marca desde a abertura do principal hotel em Londres em 1865, The Langham continua o legado, mediante um compromisso inabalável em proporcionar experiências excepcionais em Londres, Nova York, Boston, Chicago, Los Angeles, Sidney, Melbourne, Hong Kong Xangai, Shenzhen, Guangzhou, Hefei, Haikou, Ningbo, Haining e Xiamen. Saiba mais sobre a marca ao acessar LanghamHotels.com e siga The Langham Hotels & Resorts no Instagram (@langhamhotels), Facebook (@thelanghamhotels) e Twitter (@thelanghamhotel).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190529005319/pt/

Contato de Mídia: Serene Tan Diretor de Relações Públicas Tel: +852 2186 2309 Email: serene.tan@langhamhotels.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.