O Irã está "quase certamente" por trás dos atos de sabotagem de 12 de maio contra quatro navios na costa do emirado de Fuyaira, na entrada do Golfo, afirmou nesta quarta-feira o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton.

Os navios, incluindo dois petroleiros sauditas, foram alvos de "minas navais, quase certamente do Irã", declarou Bolton à imprensa em sua chegada aos Emirados Árabes Unidos.

O governo dos Estados Unidos participa com outros países na investigação, liderada pelos Emirados, sobre os incidentes que aumentaram a tensão no Golfo.

"Não há nenhuma dúvida em Washington sobre quem é responsável por isto", afirmou Bolton.

"Quem mais você pensa que está fazendo isto? Alguém do Nepal", questionou ironicamente Bolton, que vai se reunir com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed ben Zayed Al Nahyan, e com seu colega no governo dos EAU, Tahnun ben Zayed Al Nahyan, para analisar as relações bilaterais e a tensão regional.

"Nós continuamos preocupados e tão atentos quanto possível", completou Bolton.