Comunicado do Business Wire :Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials, um dos maiores fabricantes totalmente integrados de resina de poliamina 66, apresentou recentemente as soluções PA66 para veículos elétricos na Chinaplas 2019. A apresentação se concentrou na melhoria da segurança, confiabilidade e desempenho dos veículos elétricos usando PA66.

A apresentação é a última demonstração da presença crescente da Ascend na Ásia. No último outono, a empresa fortaleceu a liderança na região com a contratação do Dr. Kevin Wu para liderar a região da Ásia-Pacífico da Ascend.

As vendas globais de veículos elétricos cresceram 62% no último ano, com a China sendo responsável por mais da metade dos veículos elétricos vendidos em 2018. Mas os veículos elétricos ainda ficam atrás dos veículos com motor a combustão, em grande parte devido às preocupações com autonomia e segurança.

"A China é, atualmente, o maior mercado para veículos elétricos e está impulsionando a tendência para a transição dos veículos ICE (com motor de combustão interna). Entretanto, a tecnologia ainda está evoluindo - os consumidores esperam mais das áreas de segurança, confiabilidade e desempenho dos veículos elétricos. Para que a adoção dos veículos elétricos continue, precisamos atender essas expectativas e apoiar os nossos clientes na China e em toda a Ásia", disse Wu, vice-presidente sênior e diretor gerente da Ascend na região Ásia-Pacífico.

A empresa oferece diversas soluções PA66 da Vydyne® para veículos elétricos, desde sua série J resistente à corrosão para conectores elétricos até seus graus modificados para impacto que protegem as células das baterias dos veículos elétricos de perfurações.

"PA66 é um excelente material para reduzir o peso, proteger e resfriar baterias e aplicativos de carga rápida. Nosso PA66 está, atualmente, sendo usado em veículos elétricos comerciais, que experimentam uso mais regular, contínuo do que os veículos particulares", acrescentou Wu.

Para melhor se comunicar com os clientes, a Ascend lançou recentemente seu website em idioma local ascendpm.com.cn. A empresa também criou uma conta WeChat dedicada (Ascend Performance Materials).

A apresentação sobre veículos elétricos da Ascend está disponível no website da empresa em ascendmaterials.com/EV.

A Ascend Performance Materials é fornecedora premium global de plásticos, fibras e produtos químicos de alta qualidade, e a maior produtora integrada de resina PA66. Com sede em Houston, Texas, a Ascend possui nove unidades globais, entre elas, cinco unidades de fabricação totalmente integradas localizadas no sudeste dos Estados Unidos e uma unidade de compostos plásticos de engenharia na Europa, todas dedicadas à inovação e à produção segura de PA66. Com três das maiores unidades de processamento químico do mundo, os materiais da Ascend formam elementos presentes em produtos utilizados em aplicações diárias, de vestuário e airbags a braçadeiras, placas de circuito, tapetes e peças de automóveis. As 2.600 pessoas que compõem a força de trabalho global da Ascend têm como compromisso fazer uma verdadeira diferença nas comunidades onde atuamos e liderar o desenvolvimento de soluções de PA66 que inspiram todas as pessoas diariamente e em todos os lugares.

Juntos, estamos fazendo a diferença. Juntos, estamos inspirando todos os dias.

