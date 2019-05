Huawei recorrerá à justiça dos EUA contra proibição a seus produtos

O gigante chinês das telecomunicações Huawei anunciou que solicitará a um tribunal americano que anule a legislação que proíbe a compra de seus produtos por parte das agências federais do país.

O grupo previa apresentar um pedido de liminar já nesta terça-feira nos Estados Unidos (quarta na China), revelou Song Liuping, diretor jurídico da empresa, ao canal estatal CCTV.

"O projeto de lei determina diretamente que a Huawei é culpada e impõe um amplo volume de restrições à Huawei", disse Song Liuping.

Huawei já havia apresentado uma ação em março, no Texas, alegando que o Congresso americano não havia obtido provas que justificassem as restrições "inconstitucionais" aos produtos do grupo.

"Se espera que os tribunais americanos declarem que a proibição à Huawei é inconstitucional e impeçam sua entrada em vigor", acrescentou Song.