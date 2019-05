Venezuela teve inflação oficial de 130.060% em 2018

A Venezuela teve uma inflação de 130.060% em 2018 e uma contração da economia de 47,6% entre 2013 e 2018, informou nesta terça-feira o Banco Central, no primeiro relatório deste tipo nos últimos três anos.

Segundo o BC, a inflação atingiu 274,4% no ano de 2016, foi de 862,6% em 2017 e de 130.060,2% em 2018.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) avaliou que a Venezuela teve uma inflação de 1.370.000% no ano passado.

Em 2019, o FMI prevê uma inflação de 10.000.000% na Venezuela.

O BCV informou ainda que as exportações de petróleo - fonte de 96% da renda do país - caíram para 29,810 bilhões de dólares em 2018, contra 85,603 bi em 2013 e 71,732 bi em 2014, quando houve uma queda nos preços do petróleo que atingiu em cheio os venezuelanos.

Apesar da recuperação dos preços a partir de 2016, uma abrupta queda na produção venezuelana tem impedido a elevação da renda.

Segundo números oficiais, a oferta de petróleo venezuelano, que foi de 3,2 milhões de barris/dia há uma década, caiu para 1,03 milhão em abril passado.

Há três anos, o BCV deixou de publicar os relatórios, sem justificativa.