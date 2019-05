AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2019 ATÉ QUARTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2019

Mundo

MUNDO - Mês sagrado do Ramadã - (até 4 de Junho)

América

ARGENTINA - Greve geral -

MÉXICO (México) - Diretora-gerente do FMI Christine Lagarde encontra presidente AMLO -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU discute a Síria -

Europa

OSLO (Noruega) - Negociações da Venezuela devem ser concluídas - (até 31)

GENEBRA (Suíça) - Venezuela detém presidência rotativa da Conferência sobre Desarmamento - (até 23 de Junho)

(+) TOULOUSE (França) - Airbus celebra seus 50 anos - 08H00

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

GENEBRA (Suíça) - Segunda parte da Conferência sobre Desarmamento - (até 28 de Junho)

Oriente Médio e África do Norte

(+) RABAT (Marrocos) - Genro e assistente de Trump, Jared Kushner, visita Rabat, Amã e Jerusalém - (até 31)

JERUSALÉM - Prazo final para Netanyahu formar governo de coalizão - 18H30 (até 30)

Ásia-Pacífico

SHENZHEN (China) - Coletiva de imprensa da Huawei sobre processo contra sanções dos EUA a agências que compram seus equipamentos - 00H30

TAIWAN - Exercícios militares anuais em contexto de tensões com a China - (até 31)

QUINTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2019

América

SÃO PAULO (Brasil) - Manifestação contra cortes na educação -

OTTAWA (Canadá) - Vice-presidente dos EUA visita e negocia ratificação do novo Nafta com Trudeau -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB do primeiro trimestre -

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU discute sanções da Coreia do Norte -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Audiência de Justiça do caso de extradição de Julian Assange para os EUA -

BERLIM (Alemanha) - Mike Pompeo faz turnê pela Europa - (até 5 de Junho)

Oriente Médio e África do Norte

MECA (Arábia Saudita) - Cúpula urgente do Golfo e da Liga Árabe convocada pela Arábia Saudita -

Ásia-Pacífico

(+) NOVA DÉLHI (Índia) - Modi toma posse em segundo mandato como primeiro-ministro - 06H00

SEXTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2019

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego IBGE (abril) - 10H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Índice PCE de inflação de abril nos EUA -

BRASÍLIA (Brasil) - Estatísticas fiscais (resultado primário e dívida bruta) (abril) -

Europa

ROMÊNIA - Visita do Papa Francisco à Romênia - (até 2 de Junho)

SÁBADO, 1 DE JUNHO DE 2019

América

SAN SALVADOR (El Salvador) - Presidente eleito Nayib Bukele toma posse -

VALPARAÍSO (Chile) - Prestação de contas do presidente Sebastián Piñera ao Congresso -

Europa

(+) PARIS (França) - Há 10 anos voo Rio de Janeiro-Paris caía -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Novas tarifas chinesas sobre produtos dos EUA entram em vigor -

DOMINGO, 2 DE JUNHO DE 2019

Europa

(+) MADRI (Espanha) - Rei emérito Juan Carlos se retira de funções públicas, cinco anos após abdicar -

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2019

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Movimento feminista Ni Una Menos organiza marcha -

GOLFO DO MÉXICO (México) - 40º aniversário do vazamento de óleo no Golfo do México -

BRASÍLIA (Brasil) - Balança comercial (maio) -

Europa

REINO UNIDO - Visita de Estado de Trump à Inglaterra - (até 5)

UPPSALA (Suécia) - Julgamento de ordem de prisão contra Julian Assange - 06H00

BUCARESTE (Romênia) - Reunião de ministros da Agricultura da UE - (até 4)

LONDRES (Reino Unido) - Protesto anti-Trump - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) BAGDÁ (Iraque) - Três franceses são julgados e podem ser condenados à morte por se juntarem ao EI -

TERÇA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2019

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana da moda masculina - (até 6)

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Segundo dia da visita de Estado de Trump -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Dados de desemprego da zona do euro - 07H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Eurostat publica primeira estimativa da inflação da zona do euro em maio - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

TUNÍSIA - Estado de Emergência chega ao fim -

(+) ARGEL (Argélia) - Expiration du délai de validation ou de rejet par le Conseil constitutionnel des candidatures à la présidentielle - 20H59 (até 5)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - 30º aniversário do início dos protestos da Praça da Paz Celestial -

QUARTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2019

(+) PORTSMOUTH (Reino Unido) - Celebração do 75º aniversário do Dia D -

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - Eleições gerais na Dinamarca -