Comunicado do Business Wire :Velodyne

A Velodyne venceu uma contestação de patente reclamada por seu concorrente Quanergy. Ao apresentar sua decisão em 23 de maio de 2019, a Comissão de julgamento e apelação de patentes dos EUA sustentou a patenteabilidade de todas as reivindicações da pioneira patente '558 da Velodyne. A patente '558 refere-se a um sistema de medição de nuvem de pontos em 3D com base em lidar usado em veículos autônomos, ADAS, visão robótica e diversas outras aplicações.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190528005828/pt/

Velodyne Lidar's Alpha Puck, Ultra Puck, and Puck. (Photo: Business Wire)

"A Velodyne Lidar Inc. é a inventora do lidar de visão circundante e estávamos confiantes de que nossa patente seria mantida", disse Marta Hall, presidente da Velodyne Lidar, Inc. "A decisão não foi uma surpresa porque o lidar de visão circundante em tempo real foi inventada por nosso fundador, David Hall, e a empresa detém várias patentes fundacionais relativas a essa tecnologia. Somos uma empresa de invenções e sempre estaremos inventando e inovando tecnologias, de forma que levamos a proteção de nossa propriedade intelectual, conquistada com muito trabalho, a sério. Em resposta à decisão, vamos avaliar nossa opções de fiscalização para seguir em frente".

A Velodyne é a fornecedora do maior volume de sensores lidar no setor automotivo, com mais de 250 clientes globalmente. Os sensores lidar são um componente central dos veículos autônomos (AVs, autonomous vehicles) e dos sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS, advanced driver assistance systems). Inicialmente apresentada como uma solução para AVs, o mercado lidar está crescendo rapidamente para Sistemas de assistência avançada ao motorista, que pode vir a reduzir acidentes causados por colisões frontais e fatalidades com ciclistas e pedestres. A visão lidar 3D é reconhecida cada vez mais como um sensor importante para detectar perigos na estrada e promover a segurança pública.

A tecnologia oferece visão 3D, colocando "olhos" em robôs e máquinas para usos que vão além das aplicações automotivas. Os sensores da Velodyne são atualmente vendidos e usados em uma ampla gama de novas tecnologias e setores em rápido crescimento, inclusive veículos aéreos não tripulados, serviços de entregas, mapeamento, robôs industriais, segurança industrial, segurança em geral, agricultura de precisão, jogos e usos marítimos.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece as soluções lidar mais inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Fundada em 1983 e sediada em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. Em 2005, David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne, inventou sistemas lidar com visão circundante em tempo real, revolucionando a percepção e a autonomia nas áreas automotiva, de nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, como o econômico Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck?, perfeito para autonomia L4-L5, o Velarray?, otimizado para ADAS, e o Vella?, pioneiro software para assistência ao condutor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190528005828/pt/

Contatos com a mídia: Craig MacLellan Landis Communications Inc. (415) 359-2306 velodyne@landispr.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.