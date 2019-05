Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira, em um mercado nervoso com as perspectivas da economia, e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, tradicional valor de refúgio, caíram.

As quedas da sessão levaram os índices a seus menores valores em dois meses e ampliaram os prejuízos de maio - que se encaminha para ser o primeiro mês do ano a fechar em baixa.

Um dos sinais da preocupação com o menor crescimento da economia dos EUA é que o rendimento dos títulos do Tesouro chegaram a 2,261%; seu menor rendimento desde setembro de 2017. No mercado da dívida, os juros caem quando a procura aumenta.

Após abrir em alta, o índice industrial Dow Jones recuou 0,93%, a 25.347,77 pontos. O tecnológico Nasdaq caiu 0,39%, a 7.607,35 unidades, e o S&P; 500 teve queda de 0,84%, a 2.802,39.

"O mercado de ações está hesitante enquanto o de títulos parece estar em bastante boa forma, o que pode ser um sinal de que há uma visão de que o crescimento está desacelerando", disse à AFP Karl Haeling da firma LBBW.

"Também, de uma perspectiva psicológica, o mercado de ações tende a fechar em maio com um mau desempenho de forma que muitos compradores preferem esperar o fim do mês", disse.