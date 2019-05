Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

A Al Alawi & Co., um escritório de advocacia líder, localizado em Omã, fechou um acordo de colaboração com a Andersen Global. A adição da Al Alawi & Co. traz 37 anos de experiência profissional para a equipe da Andersen Global no Oriente Médio.

A Al Alawi & Co. é uma das maiores e mais antigas empresas de advocacia em Omã, com escritórios em Mascate e Salalah. O Dr. Ali Khamis Al Alawi fundou a empresa em 1982 e, desde então, a empresa fornece serviços tributários e jurídicos para corporações multinacionais e nacionais, empresas privadas, agências governamentais e indivíduos. Esses serviços incluem bancos, finanças, reestruturação, parcerias, comércio internacional, patrimônio, comercial, propriedade intelectual e direito imobiliário.

"Colaborar com a Andersen Global não só nos permitirá expandir ainda mais nossos serviços para uma variedade maior de clientes, mas também de aumentarmos nossa família", disse o Dr. Ali Khamis Al Alawi. "Meu filho e minha filha também são membros altamente experientes de nossa empresa, e vemos nossos valores compartilhados sobre qualidade, eficiência e harmonia refletidos na família Andersen."

Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC, disse: "Fiquei muito impressionado, quando nos conhecemos, em saber que sua empresa opera com transparência e oferece um serviço de primeira classe. Esses são valores que compartilhamos. Por causa disso, eles vão se encaixar muito bem com nossa equipe ampliada."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 144 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

