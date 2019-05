Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, provedor com liderança em armazenamento inteligente hiperconvergente para backup, anunciou hoje que a Physicians' Reciprocal Insurers (PRI) utiliza sistemas de backup baseados em disco da ExaGrid para aumentar significativamente a proteção de dados com backups seguros.

A PRI é uma provedora com liderança em seguro de responsabilidade profissional para médicos e instalações médicas. Como a segunda maior seguradora contra negligência médica no Estado de Nova York e uma das dez principais nos EUA, a PRI é reconhecida como um dos nomes mais respeitados em seu setor.

A PRI substituiu seu sistema anterior pela ExaGrid e Veeam, depois que sua equipe de TI passou muito tempo resolvendo problemas de backup. Al Villani, administrador sênior de sistemas da PRI, disse: "O Veritas NetBackup não estava configurado para nos enviar qualquer tipo de alerta se houvesse um problema, então tivemos que fazer o login e perceber através disto que houve muito trabalho manual. Nossas chamadas para suporte da Symantec foram enviadas imediatamente ao exterior e, quando voltaram, normalmente encontramos a solução pesquisando online. A Veritas eventualmente readquiriu a NetBackup, mas o suporte nunca melhorou".

A ExaGrid solucionou problemas de backup com os quais a PRI tinha lutado, incluindo:

-- Questões de capacidade de armazenamento

-- Backups que excederam a janela, reduzindo a velocidade dos sistemas da empresa durante o dia de trabalho

-- Gerenciamento demorado de backup

-- Armazenamento complicado fora do local

A segurança do armazenamento de dados no setor de seguros vem caminhando para uma regulamentação mais rígida, de modo que a PRI procurou uma solução que ajudasse a manter a empresa à frente da concorrência. "As reclamações de seguro que processamos contêm informações confidenciais, como datas de nascimento e números da Previdência Social - até mesmo a fita que utilizamos foi criptografada, os casos nos quais as armazenamos foram bloqueados e a Iron Mountain teve que assinar por eles - sendo as regulamentações do estado bastante rigorosas quando se trata de segurança. Muitas soluções não oferecem criptografia ou a capacidade de criptografar em repouso, como acontece na ExaGrid", afirmou Villani.

Uma questão importante que a PRI enfrentou foi que seus backups demoravam dias e reduziam todo o sistema, afetando o fluxo de trabalho. "Nosso backup completo semanal costumava ser executado da manhã de sábado às 2:00 da manhã até a tarde de terça-feira. Toda segunda-feira, os usuários ligavam e perguntavam por que o sistema estava tão lento. Agora, nosso total semanal leva apenas três horas! Achamos que algo foi rompido na primeira vez que utilizamos a ExaGrid, então telefonamos ao nosso engenheiro de suporte que confirmou que tudo funcionava corretamente. É totalmente incrível! Trabalhar com nosso engenheiro de suporte [ExaGrid] tem sido um apoio indiscutível. Gerenciar backups vinha sendo um pesadelo às vezes, mas a mudança para a ExaGrid foi um sonho que se tornou realidade. Estamos economizando cerca de 25 a 30 horas por semana no gerenciamento de backups. O sistema ExaGrid não precisa de muita atenção, estando nosso engenheiro de suporte disponível sempre que precisarmos de ajuda com qualquer problema."

Como uma companhia de seguros, a PRI tem uma política de retenção complexa para seus dados. "Mantemos cinco semanas de backups diários, oito semanas de backups semanais, um ano de backups mensais no local e um ano no local com sete datas de entrega fora do local, além de armazenamento externo para fiscalização permanente e backups mensais", disse Villani. "Ficamos céticos no início que um sistema ExaGrid pudesse lidar com esta quantidade de armazenamento, mas os engenheiros avaliaram tudo muito bem e a ExaGrid garantiu que o dimensionamento funcionaria por dois anos e que, se precisássemos adicionar outro dispositivo, eles o forneceriam. Vendo isto por escrito foi bem impressionante! "

Leia toda a história de sucesso dos clientes da PRI para saber mais sobre a experiência da empresa utilizando a ExaGrid.

O número de histórias de sucesso de clientes e histórias de empresas publicadas pela ExaGrid ultrapassam 360, mais do que todos os outros fornecedores no espaço combinado. Estas histórias demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem arquitetônica exclusiva da ExaGrid, produtos diferenciados e suporte inigualável ao cliente. Os clientes afirmam de modo consistente que o produto não é apenas o melhor da categoria, mas "simplesmente funciona".

Sobre a ExaGrid A ExaGrid fornece armazenamento inteligente hiperconvergente para backups com desduplicação de dados, uma zona de patamar exclusiva e arquitetura de dimensionamento. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de VMs. Sua arquitetura de dimensionamento inclui ferramentas completas em um sistema de dimensionamento que garante uma janela de backup de tamanho fixo à medida que os dados aumentam, eliminando atualizações caras com empilhamento. Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com o ExaGrid e por que eles gastam significativamente menos tempo com backup.

