Macron e Varadkar querem 667 milhões de euros para projeto Celtic Interconnector

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, enviaram carta ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, solicitando 667 milhões de euros para subsidiar o projeto Celtic Interconnector, uma ligação elétrica que, se construída, permitirá o movimento da energia entre a Irlanda e a França.



"O projeto é imensamente importante diante do contexto do Brexit, uma vez que permitirá que a Irlanda seja integrada individualmente ao mercado de energia europeu", diz a carta. De acordo com o documento, o conector vai garantir a segurança energética e a redução da emissão de carbono dos dois países, aproximando as duas nações das metas ecológicas estabelecidas pela União Europeia (UE).



Os presidentes dos dois países ainda afirmaram que o apoio de Juncker é essencial para a finalização do projeto e garantiria sua implementação total o mais rápido possível. "O conector servirá, ainda, como um excelente exemplo de cooperação entre Estados membros da UE com o objetivo de estreitar nossas conexões, nossa solidariedade e nossas ambições de um futuro sustentável", finaliza o texto.