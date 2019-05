Jogadores de futebol detidos na Espanha por manipulação de resultados

Vários jogadores de futebol da primeira e segunda divisões da Espanha, suspeitos de integrar uma organização que manipulava resultados de partidas, foram detidos nesta terça-feira, informou a imprensa do país.

Procurada pela AFP, a polícia confirmou uma operação em andamento, mas não revelou detalhes.

De acordo com diversos meios de comunicação, várias pessoas foram detidas, incluindo um ex-jogador do Real Madrid, suspeito de estar à frente da organização, assim como outros jogadores e ex-jogadores de equipes da primeira divisão, além do presidente do Huesca, equipe rebaixada à segunda divisão na temporada 2018-19.

Todas as pessoas seriam suspeitas de delitos de organização criminosa, corrupção entre particulares e lavagem de dinheiro.