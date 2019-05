Exército admite erro em incêndio em Israel

O Exército israelense admitiu que errou ao culpar os palestinos por um incêndio florestal na Cisjordânia e reconheceu que o fogo foi colocado por um colono, que também é militar. O incidente ocorreu no dia 17 e só foi esclarecido depois que a ONG de defesa dos direitos humanos B’Tselem divulgou um vídeo que mostrava o israelense colocando fogo no terreno.



Os militares reconheceram o erro e disseram já ter identificado o colono. "É um soldado que estava de licença. Ele foi suspenso e o assunto está com a polícia", diz um comunicado do Exército divulgado ontem. A polícia informou que abriu uma investigação sobre o incidente.



A ONG B’Tselem critica o Exército por ter dado carta branca para os colonos atuarem na Cisjordânia. Muitos frequentemente se envolvem em ataques contra palestinos, segundo ativistas dos direitos humanos. Em um outro vídeo dos confrontos, tropas israelenses são vistas em pé olhando colonos jogarem pedras contra palestinos. O Exército não quis comentar o caso.



Onda de calor. Desde a semana passada, vários incêndios florestais foram registrados em Israel - quase todos causados por uma onda de calor e por falhas no sistema elétrico. Na semana passada, entre quinta-feira e sábado, em Tel-Aviv e Haifa, a temperatura chegou a 40ºC. No deserto, nos arredores da cidade de Beersheva, e no Mar Morto, os termômetros atingiram 48ºC.



Autoridades israelenses, no entanto, investigam também a possibilidade de balões lançados da Faixa de Gaza, território controlado pelo grupo palestino Hamas, terem contribuído para o fogo. Nos últimos dias, os bombeiros registraram mais de mil focos de incêndio, que destruíram 32 quilômetros quadrados e obrigaram milhares de pessoas a abandonar suas casas. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.