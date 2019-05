Nova tragédia carcerária no Brasil: 55 mortos em dois dias

Confrontos entre presos deixaram ao menos 55 mortos em quatro penitenciárias do Amazonas nos últimos dois dias, uma tragédia condenada a se repetir no Brasil caso as autoridades não enfrentem os problemas estruturais de seu sistema carcerário, segundo especialistas.

Nesta segunda-feira, 40 detentos morreram em atos de violência ocorridos em quatro presídios do Estado, a maioria com indícios de óbito por asfixia, informaram as autoridades.

No Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), a 28 km de Manaus, ocorreram 25 mortes, e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), outros quatro detentos foram executados.

Na Unidade de Prisões de Puraquequara (UPP) morreram 6 detentos; e outros cinco no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM 1).

No domingo, 15 detentos morreram no Compaj, durante o horário de visitas. A mesma prisão foi palco em janeiro de 2017 de uma rebelião sangrenta que durou vinte horas e deixou 56 mortos, um dos piores massacres já registrados em presídios brasileiros.

O governo federal anunciou o envio de agentes para reforçar a segurança nas prisões do Amazonas.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (SEAP) informou que os assassinatos seriam motivados por uma ruptura entre presos que integravam a mesma facção criminosa que atua no tráfico de drogas no Estado", e que a intervenção dos agentes evitou a morte de ao menos outros 200 detentos "jurados de morte".

Os presos não utilizaram facas ou armas de fogo, destacou a SEAP.

O fato de as mortes serem coordenadas em quatro presídios diferentes sugere foi "um ajuste de contas", disse Robert Muggah, diretor do instituto de pesquisas Igarape, do Rio de Janeiro.

- Problemas estruturais -

Superpopulação, condições desumanas e facções no controle dos presídios: o Brasil enfrenta há décadas problemas estruturais em seu sistema carcerário, cuja população não para de crescer.

O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com 726.712 detentos, segundo cifras oficiais de junho de 2016.

Esta população é o dobro da capacidade prisional do país, que no mesmo ano era estimada em 368.049.

"As prisões continuam sendo locais de violações graves de direitos humanos e que ferem a dignidade. As condições são péssimas, com uma maioria de presos pobres, negros, pouco escolarizados e das periferias, que cometeram crimes vinculados ao tráfico ou patrimoniais", disse à AFP Juliana Melo, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialista no sistema carcerário do país.