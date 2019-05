Bolívia realizará eleições presidenciais em 20 de outubro

O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Bolívia convocou nesta segunda-feira (27) eleições gerais para 20 de outubro, quando será eleita uma chapa presidencial e serão renovados 36 assentos do Senado e 130 da Câmara de Deputados.

"Convoca-se eleições para presidente, vice-presidente, senadores e deputados e fixa-se como data de eleição o domingo 20 de outubro do presente ano", afirmou em coletiva de imprensa a presidente do TSE, María Eugenia Choque.

Na corrida para as eleições para o período 2020-2025 aparece como favorito o presidente Evo Morales, no poder há mais de 13 anos, com 34% das intenções de voto, seguido pelo opositor e ex-presidente Carlos Mesa, com 28%, segundo uma pesquisa do fim de abril da consultora "Mercados y Muestras" publicada no jornal Página Siete.

Mais atrás aparecem o resto dos opositores do governo: o senador Oscar Ortiz, com 8%; o governador de La Paz, Félix Patzi, com 3%; e outros cinco candidatos que não ultrapassam 1%.

A oposição acusa Morales de violar um referendo de 2016 que rejeitou sua candidatura para um quarto mandato, mas o governo afirma que uma decisão do Tribunal Constitucional, um ano depois, o habilitou, argumentando que sua candidatura era um direito humano.