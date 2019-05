Presidente Mutharika é reeleito no Malauí

O atual presidente do Malauí, Peter Mutharika, foi reeleito para um novo mandato de cinco anos com 38,57% dos votos, à frente do líder da oposição, Lazarus Chakwera (35,41%) - anunciou a Comissão Eleitoral nesta segunda-feira (27).

Esses resultados oficiais foram anunciados após o fim da suspensão imposta pela Justiça em meio a acusações de fraude apresentadas pelo partido de Chakwera.

Os 6,8 milhões de eleitores renovaram seus deputados locais e prefeitos neste pequeno Estado agrícola do sul da África.

Durante a campanha, Mutharika, de 78 anos, defendeu seu balanço, destacando a melhoria das infraestruturas, especialmente estradas, em um país onde metade da população vive abaixo da linha da pobreza.

Já Chakwera, chefe do Partido do Congresso do Malauí (MCP), e o vice-presidente Saulus Chilima, líder de uma nova legenda, o Movimento Unido da Transformação (UTM), denunciaram a corrupção que manchou sua presidência.

Mutharika prometeu lutar contra esse mal ao chegar ao poder, mas ele próprio esteve envolvido em um escândalo de suborno depois de atribuir um contrato de um milhão de dólares à polícia.