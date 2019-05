Comunicado do Business Wire :COMPUTEX TAIPEI

A COMPUTEX 2019 começa oficialmente nesta terça-feira (28), com foco na IA e IoT, 5G, Blockchain, Inovações & Startups e Gaming & XR. Um total de 1.685 expositores exibirão suas tecnologias em 5.508 estandes, o que representa um crescimento de quase 10% em relação ao ano passado. Os palestrantes principais refletem essa ênfase, com a AMD, Intel e Microsoft se preparando para dar palestras na COMPUTEX.

Excelente programação de discursos de abertura; gigantes da tecnologia se reúnem no fórum para compartilhar ideias

Pela primeira vez, a CEO Keynote é incorporada à conferência internacional de imprensa, onde a presidente e CEO da AMD, Lisa Su, fala sobre como a próxima geração de computação impulsionará a inovação. No mesmo evento, a AMD revelará detalhes sobre os próximos produtos com seus parceiros de ecossistema em Taiwan. A AMD compartilhará com o público como construir um novo sistema informático de alto desempenho e alcançar revoluções tecnológicas.

A TAITRA dá as boas-vindas a todos para se unirem ao vice-presidente sênior da Intel e diretor geral do Grupo de Computação de Clientes, Gregory M. Bryant, no dia da abertura da COMPUTEX 2019 para descobrir como a empresa está transformando a computação inteligente em nosso mundo centrado nos dados. No segundo dia, o Fórum Microsoft Keynote oferece uma visão da nova nuvem inteligente e dos avanços inteligentes de ponta por parte do vice-presidente corporativo da Microsoft, Nick Parker.

Além disso, o tão esperado Fórum da COMPUTEX e o Fórum da InnoVEX estarão focados, respectivamente, em "Inteligência Perversiva" e "Conectando Startups Globais com a Vantagem de Taiwan". Os gigantes e inovadores da tecnologia mundial se reunirão para trocar ideias sobre tendências, futuras oportunidades de negócios e colaborações internacionais.

O Taipei 5G Summit está sendo realizado durante a COMPUTEX para oferecer uma perspectiva detalhada sobre as últimas tendências tecnológicas e do setor. À medida que a COMPUTEX 2019 continua assumindo o papel de liderança no ecossistema global de tecnologia para ajudar seus parceiros internacionais a expandir suas oportunidades de negócios, o evento paralelo - Taipei 5G Summit - irá liderar os debates sobre as oportunidades de desenvolvimento de mercado 5G, tecnologia e aplicativos inovadores no terceiro dia do evento.

COMPUTEX 2019 destaca cinco temas principais; reveladas oportunidades de negócios em tecnologias avançadas

A COMPUTEX 2019 ocorre em vários locais este ano: no TWTC Nangang Exhibition Hall 1 e 2 (TaiNEX 1 e 2), TWTC Hall 1 e TICC. Cada sala de exposições oferece informações valiosas e recursos interessantes que merecem uma visita.

Uma área de exibição de segurança cibernética e vigilância por vídeo foi criada para mostrar as mais recentes tecnologias de visão computacional e oportunidades de mercado. A InnoVEX, com 20% a mais de expositores nesta edição, foi transferida para o TWTC Hall 1 para oferecer mais espaço para exibições, lançamentos e matchmaking. Também pela primeira vez, um evento de Esports de caridade - ZOTAC CUP Fight for Charity LoL Tournament - é realizado na COMPUTEX. Este torneio convida todo mundo a jogar por caridade!

Walter Yeh, presidente e CEO da TAITRA, disse: "Em 2018, o Fórum Econômico Mundial nomeou Taiwan como um dos quatro 'superinovadores', ao lado da Alemanha, dos Estados Unidos e da Suíça. Isso prova que a comunidade internacional reconheceu Taiwan por seu poder inovador no setor de tecnologia e mercado. A TAITRA tem se comprometido em facilitar a transformação para que Taiwan possa se tornar uma comunidade líder para inovadores no mundo todo. A COMPUTEX tem como objetivo criar uma sinergia de recursos globais e locais para fornecer uma plataforma abrangente para a troca e colaboração técnica, o pensamento inovador e a integração de recursos. Este ano, além de expandir o escopo da InnoVEX, a TAITRA irá contribuir para a inovação ao forjar uma conexão mais forte entre a indústria de Taiwan e os recursos mundiais. Com seus parceiros globais na indústria de TIC, a COMPUTEX transformará o mundo".

A COMPUTEX 2019 será realizada de 28 de maio a 1º de junho de 2019 e a InnoVEX será exibida de 29 de maio a 31 de maio. Juntamente com expositores, compradores e profissionais da indústria relacionados de todas as parte do mundo irão demonstrar plenamente o futuro ecossistema tecnológico e dominar as oportunidades de negócios emergentes.

Sobre a COMPUTEX TAIPEI (também chamada de COMPUTEX):

Fundada em 1981, a COMPUTEX é uma das principais feiras mundiais de TIC, IoT e startups com uma cadeia de suprimentos completa e ecossistemas de IoT. Coorganizada pelo Conselho de Desenvolvimento do Comércio Externo de Taiwan (TAITRA) e pela Taipei Computer Association (TCA), a COMPUTEX, com base nos clusters de TIC de Taiwan, cobre todo o espectro da indústria de TIC, das marcas estabelecidas às startups e da cadeia de suprimentos de TIC aos ecossistemas da IoT. Com forte capacidade de P&D; e fabricação e proteção de DPI, Taiwan é um destino estratégico para empresas e investidores estrangeiros que buscam parceiros em ecossistemas tecnológicos globais. Siga a COMPUTEX no site www.computextaipei.com.tw e no Twitter @computex_taipei usando a hashtag #COMPUTEX.

Sobre a TAITRA:

Fundada em 1970 para ajudar a promover o comércio exterior, o Conselho de Desenvolvimento do Comércio Externo de Taiwan (TAITRA) é a principal organização de promoção comercial sem fins lucrativos em Taiwan. Patrocinada conjuntamente pelo governo, associações industriais e várias organizações comerciais, a TAITRA ajuda as empresas e fabricantes de Taiwan a reforçar a sua competitividade internacional e a lidar com os desafios que enfrentam nos mercados estrangeiros.

A TAITRA possui uma rede de informações e de promoção comercial bem coordenada de mais de 1.200 especialistas treinados em toda a sua sede em Taipei, cinco filiais locais em Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan e Kaohsiung, além de 60 filiais no exterior no mundo inteiro. Junto com organizações irmãs, a Taiwan Trade Center (TTC) e a Taipei World Trade Center (TWTC), a TAITRA criou uma grande variedade de oportunidades comerciais por meio de estratégias eficazes de promoção.

Além de organizar delegações comerciais e oferecer serviços de aquisição personalizados, a TAITRA também realiza mais de 35 feiras internacionais anualmente em Taipei e Kaohsiung.

