O presidente dos EUA, Donald Trump, tornou-se o primeiro presidente estrangeiro a se encontrar com o novo imperador japonês, Naruhito, durante uma cerimônia no Palácio Imperial em Tóquio.

Nesta segunda-feira (noite de domingo no Brasil), as bandeiras do Japão e dos Estados Unidos decoraram a parte externa do palácio, onde os dois hinos nacionais também foram tocados. Naruhito ascendeu ao trono no início de maio após a abdicação de seu pai, Akihito.