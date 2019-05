Eleitores punem governo de esquerda em eleições na Grécia

O partido de esquerda do primeiro-ministro Alexis Tsipras foi punido neste domingo nas eleições no Parlamento Europeu na Grécia, onde o principal partido de oposição o superou em mais de oito pontos, segundo pesquisas de boca de urna.

O partido conservador de oposição Nova Democracia (ND), segundo essas pesquisas, deve obter 33,5% dos votos, frente a 25% para o governante Syriza.

O partido neonazista Amanhecer Dourado deve ficar com somente 4,5% dos votos, 5 pontos a menos do que nas eleições de 2014, enquanto que um novo partido nacionalista, Solução Grega, deve ficar com 3,5%.

O Syriza informou que esperará os primeiros resultados oficiais para fazer uma avaliação da "mensagem das urnas".

Seu rival ND destacou a "derrota inquestionável considerado o caráter referendário que o primeiro-ministro deu a essas eleições".