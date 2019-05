Iraque se oferece para mediar crise entre EUA e Irã

O Iraque se ofereceu, neste domingo, para mediar a crise entre dois de seus principais parceiros, os Estados Unidos e o Irã, em meio a crescentes tensões no Oriente Médio.



O ministro de Relações Exteriores do Iraque, Mohammed al-Hakim, fez a oferta durante uma entrevista coletiva em Bagdá junto com seu homólogo iraniano, Mohammad Javad Zarif. "Estamos tentando ajudar e ser mediadores", disse al-Hakim, acrescentando que Bagdá "vai trabalhar para alcançar uma solução satisfatória". Ele destacou que o Iraque é contra ações unilaterais tomadas por Washington.



Nas últimas semanas, as tensões entre Washington e Teerã aumentaram após os EUA enviarem um porta-aviões e bombardeiros B-52 para o Golfo Pérsico por uma ameaça ainda não detalhada que o país vê vindo do Irã. Os EUA também planejam enviar mais 900 soldados para o Oriente Médio, além dos 600 que já estão lá.



Zarif disse que o Irã "não violou o acordo nuclear" assinado em 2015, e pediu que nações europeias se esforcem para preservar o acordo após a saída dos EUA no ano passado.