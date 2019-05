Trump afirma que discutiu comércio com Abe em 'ótimo dia' no Japão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve um "ótimo dia" jogando golfe e assistindo a um torneio de sumô com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Ele afirmou também que os dois líderes tiveram um dia produtivo e discutiram assuntos como comércio e o Exército, entre outros.



Pelo Twitter, Trump disse há "grande progresso" nas discussões comerciais entre os países e que a agricultura e a carne bovina estiveram entre os principais temas das conversas, embora ele já tenha afirmado que não espera alcançar um acordo até depois das eleições do Congresso japonês, em julho. Também em sua rede social, Trump afirmou que "diversos oficiais japoneses disseram que os democratas preferem o fracasso dos EUA ao meu sucesso ou o do partido Republicano".



Abe disse que o jogo de golfe com Trump foi uma oportunidade para que os dois compartilhem suas opiniões, inclusive sobre assuntos que vão além do esporte. O primeiro-ministro japonês afirmou a repórteres depois do jogo: "Nós pudemos expressar nossas visões em uma atmosfera cômoda. Foi maravilhoso".