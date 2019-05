Trump diz que confia em Kim após Coreia do Norte fazer testes com mísseis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou pelo Twitter que não se perturbou com os testes com mísseis balísticos realizados pela Coreia do Norte.



"A Coreia do Norte disparou algumas pequenas armas, o que perturbou parte da minha equipe, e outros, mas não a mim. Eu tenho confiança de que Kim manterá sua promessa a mim", escreveu ele na noite de sábado. Trump afirmou também ter "sorrido" com as críticas do líder norte-coreano a Joe Biden, ex-vice-presidente dos EUA e um dos candidatos nas primárias do partido Democrata para as eleições presidenciais de 2020. "Talvez isso seja ele (Kim) me mandando um sinal?", diz o tuíte de Trump, enviado pouco antes de ele jogar golfe com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.



Ontem, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, afirmou que a Coreia do Norte teria violado restrições do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) ao realizar os testes.