Juiz dos EUA veta verba da Defesa para muro na fronteira

Um juiz federal da Califórnia emitiu uma liminar para impedir que o governo de Donald Trump desvie uma verba de US$ 6,6 bilhões do orçamento do Pentágono e do Tesouro para construir parte do muro na fronteira com o México, uma promessa de campanha. A decisão representa um golpe para Trump, que declarou emergência nacional para driblar o Congresso, que não concedeu verbas para o muro. A liminar foi pedida por um grupo de 20 Estados, na maioria, governados por democratas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.