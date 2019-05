Filme da Guatemala ganha Câmera de Ouro em Cannes

O filme guatemalteco "Nuestras Madres", do diretor César Díaz, fez história neste sábado ao ser premiado com a Câmera de Ouro do Festival de Cannes, que recompensa as primeiras obras presentes nas diferentes seções do evento.

A produção é a primeira apresentada pela Guatemala na maior competição de cinema do mundo, e se concentra na busca pelos desaparecidos nos massacres de populações maias.

O filme já havia sido homenageado, na última quarta-feira, na Semana da Crítica, mostra em que competia, com o prêmio da Sociedade de Autores e Compositores Dramáticos da França.

Díaz dedicou o prêmio "às 250 mil vítimas do genocídio guatemalteco e a essas mulheres que seguem de pé e nos dão uma grande lição de vida".

Díaz, filho de um desaparecido, explicou esta semana à AFP que o filme surgiu da necessidade de falar sobre um dos períodos mais sombrios da história de seu país: "Fala-se muito sobre as ditaduras chilena, argentina, mas não conhecemos a ditadura guatemalteca. Também tinha a ver com a necessidade de explorar o que acontece quando não conhecemos nossas origens."

O cinema guatemalteco começa a ganhar espaço nos festivais. O diretor Jayro Bustamante ("Ixcanul") apresentou este ano na Berlinale seu filme mais recente, "Temblores", sobre a repressão social aos homossexuais em seu país.

Segundo Díaz, Bustamante "abriu caminho porque teve a sorte, como eu, de estar na França. No entanto, outras pessoas já haviam aberto um pouco o caminho: Julio Hernández, com "Gasolina" ou com "Polvo", afirmou.

"Somos uma geração que teve que sair para poder se desenvolver, e que, agora, está retornando para dizer que o que aprendemos podemos multiplicar lá e desenvolver uma boa indústria", assinalou.

O último filme latino a receber a Câmera de Ouro havia sido "La Tierra y la Sombra", do colombiano César Acevedo, em 2015.