Petróleo se recupera e fecha em alta

O petróleo subiu nesta sexta-feira, um dia após sua pior sessão do ano, em um mercado volátil pelas tensões comerciais.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou com alta de 93 centavos, a 68,69 dólares. No mercado de Nova York, o barril de WTI também para julho avançou 72 centavos, a 58,63 dólares.

Analistas disseram que as operações foram menores que o habitual porque segunda-feira será feriado nos dois mercados e muitos operadores desistiram de fazer negócios.

A alta desta sexta é "normal" após a queda da véspera, disse Matt Smith, da ClipperData.

Na semana, o preço do Brent recuou 4,9%, e o do WTI, 6,8%.

Os preços sofreram com a escalada da tensão comercial entre China e Estados Unidos que fortaleceu o medo de o crescimento econômico ter uma queda maior que o previsto neste ano./ll