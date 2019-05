Ao menos 23 detentos morrem em rebelião em presídio na Venezuela

Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas durante uma rebelião em um centro de detenção no estado de Portuguesa, no centro da Venezuela nesta sexta-feira, 24, segundo a ONG Observatório Venezuelano de Prisões (OVP). O Ministério Público, ligado ao chavismo, confirma apenas três mortes, mas diz estar investigando o caso.



A rebelião ocorreu no Comando Geral da Polícia no município de Páez. Segundo a OVP, agentes do Ministério de Serviços Penitenciários massacraram os detentos após uma rebelião.



De acordo com o diário venezuelano El Nacional, 14 agentes penitenciários ficaram feridos.



Um procurador da república que rompeu com o governo, também citado pelo Nacional, divulgou um vídeo nas redes sociais de réus armados com pistolas e granadas, ao lado de mulheres que foram tomadas como reféns durante a rebelião.



"Aqui dentro ninguém vai entrar. Estou disposto a morrer", diz um detento no vídeo. "É a nossa vida e a dos visitantes que está em risco." (Com agências internacionais)