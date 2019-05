Trump tomará chá com príncipe Charles durante visita a Londres

O príncipe Charles tomará um chá com Donald Trump durante a visita do presidente americano ao Reino Unido no começo de junho, apesar das divergências sobre as mudanças climáticas, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (24).

Trump chegará no dia 3 de junho a Londres, onde será recebido pela rainha Elizabeth II, pelo príncipe Charles e por sua esposa Camilla.

O príncipe de Gales também tomará chá com o presidente dos EUA em sua residência oficial em Clarence House antes de participarem de um jantar oficial no qual Trump e rainha devem discursar.

No ano passado, Charles e seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, se negaram a receber Trump, por sua posição pouco comprometida na luta contra as mudanças climáticas.

Como aconteceu em 2018 em Londres, está previsto que milhares de pessoas protestem na capital britânica contra a visita do presidente americano, que acontecerá no dia do 75º aniversário do início do desembarque da Normandia.