Explosão de pacote-bomba deixa feridos na cidade francesa de Lyon

A explosão de um pacote-bomba em uma movimentada rua de Lyon (leste da França) no final da tarde desta sexta-feira, descrita como "ataque" pelo presidente francês, deixou cerca de 10 pessoas com ferimentos leves, dois dias antes das eleições europeias.

Esta sacola ou pacote, que continha parafusos ou pregos, de acordo com fontes policiais, foi deixada em frente a uma padaria em uma rua de pedestres e muito comercial perto da praça Bellecour, no coração desta cidade, uma das maiores da França.

Um homem na casa dos 30 anos visto de bicicleta perto do local no momento do incidente é procurado pela polícia francesa, segundo uma fonte próxima ao caso.

A área foi evacuada e isolada pela polícia.

Neste momento não há linhas de investigação privilegiadas sobre o ataque, que ainda não foi reivindicado.

A seção antiterrorista do Ministério Público de Paris vai conduzir a investigação.

O último balanço fornecido pelas autoridades regionais falava de "oito feridos sem gravidade". Sete deles foram atendidos pelos serviços de emergência e transportados para um hospital local.

Outra fonte mencionou um balanço de dez feridos leves.

"Uma menina de 8 anos ficou ferida (...) Estamos relativamente tranquilos já que não há feridos graves. Por outro lado, nos preocupa o fato de se tratar de um artefato explosivo", declarou Denis Broliquier, prefeito do 2º distrito da cidade, acrescentando que o suspeito poderia ter sido filmado por câmeras de segurança.

"Estamos realmente nos orientando para um pacote-bomba", declarou à AFP um porta-voz da Procuradoria, confirmando informações da imprensa, enquanto o procurador da República em Lyon, Nicolas Jacquet, se dirigiu ao local.

"Houve uma explosão e eu pensei que era um acidente de carro (...) Havia pedaços de fios elétricos em volta de mim, pilhas e pedaços de papelão e plástico. As janelas explodiram", relatou Eva, uma estudante do ensino médio de 17 anos de idade, ainda muito abalada, que estava a 15 metros da cena da explosão.

"Eu ouvi um barulho e quando liguei para as lojas no andar de baixo, me disseram que era uma bomba", afirmou uma moradora da área. "Houve uma grande explosão, pensei que fosse gás, mas não havia fumaça, então não poderia ser gás", ressaltou.

A França prepara-se para votar no domingo para eleger seus deputados para o Parlamento Europeu. A votação começou em vários Estados já na quinta-feira, incluindo no Reino Unido.

Em entrevista a um youtuber sobre estas eleições, Emmanuel Macron disse que houve "um ataque em Lyon (...) Não cabe a mim fazer um balanço, mas a princípio, nesta fase, não há vítimas fatais. Há feridos, então obviamente envio meus pensamentos para eles, suas famílias", declarou.