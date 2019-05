Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

Dando continuidade aos seus esforços de sustentabilidade existentes, a Bacardi Limited tem o orgulho de anunciar os vencedores da 5ª edição do Prêmio Bacardi Limited Good Spirited anual. Lançado em 2014, a premiação reconhece funcionários, equipes e instalações por toda a rede global da empresa que desenvolveram os melhores programas ambientais em cinco categorias diferentes: Unidade de produção, Inovação da marca, Escritório sustentável, Campeões Ecológicos ou Parcerias. Os vencedores deste ano instituíram programas para mudar para energia renovável, reduzir o uso de água e resíduos, aumentar esforços de reciclagem e amplificar a campanha "Sem canudos" da Bacardi Limited para diminuir a quantidade de canudos plásticos descartáveis em um bilhão nos próximos dois anos. O prêmio reconhece atividades realizadas entre 1º de abril de 2018 a 31 de março de 2019.

"O Prêmio Good Spirited da Bacardi Limited destaca verdadeiramente a base da empresa e o apoio às iniciativas de sustentabilidade ambiental em nossas instalações e em nossas comunidades," disse Rick Wilson, vice-presidente sênior de Responsabilidade Corporativa da Bacardi Limited. "É muito gratificante não só fazer parte de uma empresa que está ativamente trabalhando para alcançar seu objetivo de impacto líquido zero, mas também ver o imenso esforço que nossos colegas em todo o mundo têm feito para melhorar o meio ambiente para gerações futuras."

As iniciativas Good Spirited da Bacardi Limited proporcionam à empresa planos imediatos e acionáveis para facilitar melhorias ambientais de longo prazo por todas as operações, empacotamento e fornecimento responsável global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o uso da água. Há treze anos, a Bacardi Limited começou a rastrear seu impacto global no ambiente para alcançar o objetivo de impacto líquido zero, o que significa que a empresa busca devolver ao meio ambiente pelo menos tanto quanto tira dele.

Os vencedores do Prêmio Good Spirited da Bacardi Limited são:

Arandas/Tultitlán, México, Energia Verde - Unidade de produção - Vencedor:Bacardi no Méxicogarantiu que o consumo de eletricidade nas instalações de Arandas e Tultitlán se originasse de recursos 100% renováveis, especialmente de parques eólicos. Com o suprimento de eletricidade a partir de fontes renováveis, as duas instalações eliminaram suas emissões indiretas de CO2, evitando a emissão de 2.795 toneladas de CO2, que equivale as emissões geradas por 417 carros compactos por um ano. A Bacardi no México é reconhecida como um exemplo de liderança ambiental. Em 2015, a instalação de Arandas instalou uma caldeira de biomassa que alcançou a redução de mais de 80% de emissões de CO2. É com orgulho que agora, em 2019, a Bacardi no México reporta que 100% das emissões indiretas de CO2 foram eliminadas ao usar energia renovável.

Hacienda PATRÓN, México, Reuso de Água - Unidade de Produção - Menção honrosa:Hacienda PATRÓN dedicou seus esforços para o reuso de água. Com a iniciação de práticas mais inteligentes em quatro plataformas, produção de tequila, produção de destilados, manutenção do jardim e tratamento de águas residuais, a equipe conseguiu reusar 10.108 metros cúbicos de água no ano passado.

Tultitlán, México, Rotulação ecológica - Inovação da marca ou atividade - Vencedor: A equipe de Tultitlán garantiu que 100% do material derivado de papelão gerado na instalação fossem reciclados como parte de seu compromisso com a sustentabilidade de suas operações e a minimização de sua pegada ambiental. A instalação reciclou 463.640 kg de papelão, conquistando a rotulagem ecológica Mariposa Monarca, que identifica um produto ou organização que está em conformidade com padrões ambientais.

MARTINI Royale Ready-to-Serve - Redução do peso - Inovação da marca ou atividade - Menção honrosa:Ao trabalhar com pequenas mudanças no diâmetro e no perfil do gargalo não visível ao consumidor final, a equipe MARTINI na sede da marca em Pessione, Itália, reduziu significativamente o peso do design da nova garrafa para o MARTINI Royale Ready-to-Serve (RTS). A redução do peso significa menos energia requerida para produzir e transportar os contêineres do fabricante para o consumidor.

Meyrin, Suíça - Escritório sustentável - Vencedor:Dirigido pela Equipe Verde em Genebra, aprimoramentos feitos no escritório definiram o padrão para causar um impacto positivo no ambiente. Entre as ações incluindo a instalação de tubo LED, a redução do ponto de atuação da temperatura, e a eliminação do uso de copos plásticos por todo o escritório, o programa de utilização conjunta de automóveis para ir e vir ao trabalho no escritório de Genebra e na instalação de Pessione na Itália, destacaram-se serem as mais visíveis e mais impactantes.

Escazú, Costa Rica - Escritório sustentável - Menção honrosa:Por meio de uma campanha de reciclagem bem executada, mais de 100 funcionários do escritório de Costa Rica participaram dos programas de redução de resíduos. Uma equipe de funcionários de defensores da responsabilidade social juntou forças com o governo local, para oferecer workshops de treinamento sobre o impacto ambiental dos resíduos. O treinamento incluiu ensinar os funcionários sobre os tipos de classificação que os materiais de reciclagem apresentam, como também aumentar a conscientização das consequências ambientais sobre as embalagens de uso único. A campanha coletou centenas de latas de alumínio, tetra packs, garrafas de plástico e garrafas de vidro.

Andrea Ferrera, Pessione, Itália - Campões Ecológicos - Vencedor:No ano passado, o Centro de Operações de Pessione na Itália superou suas metas ambientais sob a responsabilidade direta de Andrea Ferrera, gerente da instalação e meio ambiente. Andrea é fundamental não só por monitorar de perto o desempenho no decorrer do ano, mas também por gerenciar projetos inovadores instalando novas características e sistemas melhorando a operação da instalação em geral.

Tultitlán, México - Campeões Ecológicos - Menção honrosa: Como parte de um compromisso de proteção ambiental, a equipe do projeto elaborou uma maneira de reduzir e reutilizar resíduos durante a recepção de matéria-prima e a remessa de produtos acabados. Simplificando a estratégia para otimizar o uso de papelão em novas operações de empacotamento, eles conseguiram reduzir o desperdício de mais de 5 mil pedaços de material ao reutilizar a mesma quantidade para o envio do produto.

China sem canudos e Lonely Whale - Parceria - Vencedor: The Future Doesn't Suck (O futuro não será ruim), uma colaboração entre a Bacardi Limited e a organização sem fins lucrativos ganhadora de prêmios, Lonely Whale, foi primeiramente apresentada ao mercado chinês em setembro passado para apoiar a meta global de reduzir o uso de canudos de plásticos descartáveis em um bilhão até 2020. No prazo de um mês, a campanha China sem canudos teve cerca de 6,35 milhões de impressões e conseguiu com sucesso a adesão de grandes cadeias de hotel e restaurantes ao movimento. Esta campanha "Sem canudos" foi a vencedora do primeiro Sustainability Year, apresentado no The DRiNK Magazine Bar Awards 2018.

Centro de Operações MARTINI e MAIDER - Parceria - Menção honrosa (empate): O Centro de OperaçõesMARTINI colaborou com a MAIDER IBC, o principal recondicionador de contêineres a granel individuais, para gerenciar e reciclar contêineres a granel individuais. O acordo conduz resultados favoráveis na redução de resíduos, reciclagem, redução de custo e sustentabilidade.

Cataño & Wildlife Habitat Council - Parceria - Menção honrosa (empate):Em setembro de 2018, a Bacardi Corporation obteve certificação da Wildlife Habitat Council Conservation - tornando-a a primeira organização em Porto Rico a obter esse status. Um projeto de conscientização sobre a conservação de morcegos consistiu em educar funcionários e visitantes sobre os morcegos e sua contribuição para o meio ambiente. A iniciativa também marcou o início da restauração em curso da área de floresta natural da fábrica da Bacardi, próxima à frente do campus, que hoje abriga quatro das oito casas de morcegos da propriedade. As iniciativas de reflorestamento aumentarão o valor da área para os pássaros, morcegos e outras vidas selvagens no local.

Os esforços do pessoal da Bacardi estão intimamente alinhados com o objetivo ambiental da empresa, que é devolver ao meio ambiente pelo menos tanto quanto nós tiramos dele. A empresa estabeleceu metas para 2025 (medidas em relação à linha de base de 2015) de reduzir o consumo de água em 25%; repor 50% da água incorporada no produto final; e reduzir as emissões absolutas de GEE em 50% e reduzir as emissões absolutas de GEE da cadeia de valor em 20% (ambas as metas aprovadas pela Science Based Targets Initiative [Iniciativas de metas baseada na ciência]). Além disso, a Bacardi se comprometeu com alcançar aterro zero em todas as unidades de produção até 2022, um foco na eliminação de canudos de plástico descartáveis e no desenvolvimento da redução de plástico descartável em todas as operações e cadeia de suprimentos.

Para saber mais sobre a Bacardi Limited e sua iniciativa ambiental "Good Spirited: Building a Sustainable Future" (Good Spirited: Construindo um Futuro Sustentável) por toda a família de bebidas destiladas e vinhos premium da Bacardi Limited, visite http://www.bacardilimited.com/good-spirited.

