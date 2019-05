Comunicado do Business Wire :Posiflex Group

Por ocasião da exposição Computex 2019, o Grupo Posiflex apresenta a tecnologia com base em solução avançada da família de marcas que criam um ecossistema de IoT com serviços completos. As soluções de terminais incluem:

-- Quiosques modulares conectados, terminais POS, e soluções de sinalização digital conectadas da Posiflex e KIOSK Information Systems

-- Telas médicas inteligentes com controle por gestos da Portwell

-- Soluções de jogos conectadas à tecnologia de rastreamento de jogadores feita pela subsidiária da Portwell, Ganlot

A apresentação do estande está baseada em terminais de serviço de campo representados em uma configuração de um Manor Resort da Europa. As soluções no campo para uma variedade de aplicações em mercados verticais incluem pedidos com QSR, venda de ingressos para cinema, programas de fidelidade no segmento de varejo de moda, sinalização interativa, check-in e pagamento em hotéis e centros médicos, bem como tecnologia de jogos para casino.

Este ano, além de sua renomada suíte de produtos de PDV (ponto de venda), a Posiflex irá apresentar as mais novas plataformas de quiosques modulares (desenvolvidas em conjunto pela KIOSK e Posiflex), que são modelos padrão configurados sob medida disponíveis através do Canal de Distribuição Global. Os quiosques modulares aproveitam os recursos internos da cadeia de suprimentos do Grupo Posiflex, incluindo computadores e periféricos próprios como scanners, impressoras e monitores PCAP, bem como componentes de transação opcional, comumente encontrados em várias configurações e casos de uso e, finalmente, reduzindo o tempo de espera, custos e com suporte a longo prazo para o cliente.

Owen Chen, diretor executivo da Posiflex, observa, "Nosso portfólio de família de marcas cresceu para incluir uma mistura altamente estratégica de PDV, quiosque, e tecnologia de computação integrada. Este ano, na Computex, o Grupo apresentará orgulhosamente a adição de um poderoso Sistema de Gerenciamento Remoto (RMS). Essa ferramenta robusta, conforme exibida em um Centro de Comando, permite o gerenciamento em tempo real de alertas e painéis de qualquer dispositivo inteligente dentro da Rede Field Edge, incluindo quiosques, terminais de PDV, periféricos de transações, computadores, portais e muito mais. Essa solução RMS adiciona conhecimentos acionáveis da IoT para realizar o melhor tempo de atividade diário da rede e, ao mesmo tempo, reduzir os custos do serviço de campo. Owen Chen acrescenta, "as capacidades de comunicação da IoT elevaram profundamente os padrões de Gerenciamento de Campo e o Grupo Posiflex está muito contente em oferecer esta ferramenta RMS de última geração, juntamente com suas versáteis ofertas de Quiosque Modular para o Global Channel Market".

O alerta em nível de componente RMS em tempo real inicia ações que evitam o tempo de inatividade dispendioso. Atuando em alertas de rotina (sensor de impressão de baixo volume / sensor de limite de fatura de notas), estimula ações diárias de manutenção que previnem a ocorrência de erros em primeiro lugar. O monitoramento de componentes de Iot e sensores de alerta fornecem conhecimentos automatizados em tempo real, que incentivam o pessoal de serviço a resolver problemas de manutenção preventiva, e ao mesmo tempo permite que os funcionários que lidam com clientes se concentrem em tarefas de vendas mais urgentes e rentáveis.

Dentro do Grupo, a KIOSK Information Systems possui um forte histórico de fornecimento de abrangentes serviços gerenciados de campo (Field Managed Services, FMS) para um grupo de clientes de elite numeroso e de missão crítica. Este pacote de serviços consiste em:

-- sistema de gerenciamento remoto, junto com:

-- serviços gerenciados prontos para uso, com profissionais de tecnologia da informação capacitados para monitoramento remoto proativo e ações corretivas.

-- serviços de campo globais habilitados para parceiros, incluindo pesquisa e instalação do local, garantia de troca avançada e implantação do serviço de campo.

A KIOSK irá promover a implantação global gradual do modelo FMS, adicionando conhecimentos de IoT e Serviço Gerenciado aos recursos de serviços regionais do Grupo Posiflex.

Para mais informações, visite nossa equipe no:

Salão de Exposições: 4F, Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2

Número do estande: R0314

Sobre o Grupo Posiflex:

Posiflexprojeta e fabrica soluções de ponto de venda (PDV) de classe mundial há mais de 30 anos. Desde 2016, a empresa adquiriu a KIOSK e a Portwell, expandindo-se ainda mais para as ofertas de autoatendimento e computador pessoal integrado. O Grupo mundial Posiflex está pronto para oferecer soluções de IoT com serviços B2B de alta qualidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190524005146/pt/

Contato de imprensa do Posiflex Group: Brad Chou, marketing@posiflex.com.tw

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.