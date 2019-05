Comunicado do Business Wire :Lenovo Group

Lenovo Group (HKSE: 0992) (PINK SHEETS: LNVGY) anunciou hoje resultados fortes em decorrência da estratégia de transformação inteligente da empresa e destaca a sua liderança em todos os segmentos. Pela primeira vez, a empresa global apresentou receita de ano inteiro excedendo US$50 bilhões, um aumento de 12,5% para uma quebra de recorde de US$51 bilhões.

O aumento significativo na lucratividade inclui lucro bruto do ano todo até quatro vezes e meia (459%) de ano a ano de US$856 milhões e lucro líquido de US$597 milhões, acima dos US$786 milhões do lucro negativo de US$189 milhões no último ano.

O desempenho do ano todo incluiu um quarto trimestre notavelmente forte caracterizado pelo aumento da receita e lucro em todos os negócios. A receita cresceu 10% de ano a ano e alcançou US$ 11,7 bilhões. O lucro bruto foi de US$180 milhões, alta de quase quatro vezes de ano a ano (US$143 milhões, +389%) e lucro líquido foi de US$118 milhões (alta de US$85 milhões, +261%).

O lucro básico por ação para o ano todo foi de 5,01 centavos de dólar norte-americano, ou 39,2 centavos de dólar de Hong Kong, e para o quarto trimestre o valor foi de 1,00 centavo de dólar norte-americano ou 7,85 centavos de dólar de Hong Kong. A diretoria da Lenovo informou dividendos finais de 2,78 centavos de dólar americano, ou 21,8 centavos de dólar de Hong Kong, por ação no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2019.

"O desempenho financeiro sólido da Lenovo é o resultado da execução persistente da nossa estratégia de transformação. Em um momento de excelente mudança global - econômica, social e ambiental - continuamos a nos focar em como nos transformamos de modo inteligente e como permitimos que nossos muitos clientes ao redor do mundo façam o mesmo de modo bem-sucedido. Estou orgulhoso dos nossos resultados fortes e confiante em como alcançaremos novos marcos no futuro", disse Yang Yuanqing, presidente e diretor executivo da Lenovo.

Visão geral do grupo empresarial

O Intelligent Devices Group (IDG) continua a liderar o setor. Impulsionado pela estratégia Smart IoT da Lenovo, ele viu as receitas crescerem em quase dois dígitos para o ano todo (aumento de 9,9%) e lucro bruto mais do que dobrou (109%) ano a ano para US$1,843 milhões para o mesmo período.

O grupo PC and Smart Devices (PCSD), uma das duas unidades de negócio da IDG, alcançou receita recorde de ano todo de US$38,5 bilhões, com lucro bruto de US$1,98 bilhões. Através da inovação do cliente, a Lenovo é a empresa de PC número 1 do mundo (de acordo com IDC) com participação de mercado recorde de 23,4% para o ano fiscal e permanece a empresa com crescimento mais rápido dentre os cinco principais players (+9,5% de ano a ano). Desafiar o status quo e repensar fatores de forma e as experiências do usuário resultou em diversos avanços tecnológicos no último ano fiscal, notadamente e, mais recentemente, o anúncio de 13 de maio do primeiro PC do mundo em uma tela dobrável.

A segunda unidade de negócios IDG, o Mobile Business Group (MBG), melhorou o lucro bruto em US$464 milhões de ano a ano e foi lucrativa começando a partir do segundo semestre do ano, graças a um foco claro em mercados selecionados, um portfólio de produtos competitivos e controle de despesas.

As regiões priorizadas viram crescimento rápido, incluindo uma participação recorde de 17,6% na América Latina. Na América do Norte, o volume superou o mercado em 59,2 pontos e, na China, em 185,8 pontos premium para o mercado. No restante do mundo, o inventário foi esvaziado com melhora notável nos lucros - pavimentando o caminho para o retorno do crescimento.

O Data Center Group (DCG) alcançou o crescimento mais rápido de ano a ano desde a aquisição do negócio de servidores x86, crescendo 37% com receita de ano todo recorde de US$6,02 bilhões. Isso foi liberado pelo crescimento forte da Infraestrutura Definida por Hiperscale e por Software, que teve aumento da receita de 240% e 96% de ano a ano respectivamente.

A Lenovo permanece a número 1 do mundo em desempenho com 139 recordes mundiais, número 1 em confiabilidade x86 e satisfação do cliente de acordo com a (Information Technology Intelligence Consulting), TBR (Technology Business Research) e outros benchmarks do setor e o provedor número 1 de supercomputadores na lista TOP500.

Destaques adicionais

No decorrer do ano, o Lenovo Capital e Incubator Group desvincularam participações de modo bem-sucedido em três investimentos e contribuíram com US$107 milhões para o lucro bruto do grupo. Para o ano fiscal completo, a receita de Software e Serviços alcançou US$2,4 bilhões, aumento de 18,9% de ano a ano.

Destaques do quarto trimestre:

-- A receita de PCSD cresceu 10,3 % de ano a ano, em PC o volume cresceu 9% de ano a ano, 12 pontos premium para o mercado. O negócio retomou o número 1 em consumidores e fortaleceu sua posição de liderança número 1 em PCs Notebooks comerciais acima da faixa de preço de US$800,00 com crescimento de 34% de ano a ano.

-- MBG foi lucrativo pelo segundo trimestre consecutivo, melhorando o lucro bruto em US$146 milhões de ano a ano; a receita retornou ao crescimento de ano a ano pela primeira vez depois de cinco trimestres, a 15,1% de ano a ano e superou o mercado em 26,8 pontos. O trimestre também viu a empresa levar às lojas o primeiro dispositivo móvel 5G do mundo.

-- A receita e o lucro da divisão DCG continuaram a melhorar de ano a ano apesar das condições difíceis do mercado. A joint venture com a NetApp na China agora está operacional e demonstrando sinais precoces de sucesso

Sobre a Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$50 bilhões do Fortune Global 500, com 57.000 funcionários e operando em 180 mercados ao redor do mundo. Focada em uma visão audaciosa para oferecer tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que vão mudar o mundo, que criam uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável. Ao desenhar, fabricar e construir o portfólio mais completo de dispositivos e infraestruturas inteligentes, também estamos liderando uma transformação inteligente - para criar melhores experiências e oportunidades para milhões de clientes ao redor do mundo. Para saber mais visite https://www.lenovo.com, siga-nos no LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

-0- *T GRUPO LENOVORESUMO FINANCEIROPara o quarto trimestre e o ano fiscal completo encerrado em 31 de março de 2019 (em milhões de US$, exceto dados de ações) Quarto trimestre do ano fiscal 2018/2019Quarto trimestre do ano fiscal 2017/2018Alteração em relação ao ano anterior FY18/19Alteração em relação ao ano anterior Receita 11.710 10.638 10% 51.038 13% Lucro bruto 1.895 1.544 23% 7.371 18% Margem de lucro bruto 16,2% 14,5% 1,7 ponto 14,4% 0,6pts Despesas operacionais (1.622) (1.443) 12% (6.193) 5% Relação despesas 13,9% 13,6% 0,3 ponto 12,1% -0,9 pontos Lucro operacional 273 101 172% 1.178 205% Outras despesas não operacionais - líquido (93) (64) 46% (322) 38% Lucro bruto 180 37 389% 856 459% Tributação (46) 12 N/A (199) -29% Lucro no período/ano 134 49 176% 657 N/A Participação minoritária (16) (16) -2% (60) -3% Lucro atribuível aos acionistas 118 33 261% 597 N/A Lucro por ação (centavos de US$)BásicoDiluído 1,00 0,96 0,28 0,28 0,72 0,68 5.01 4,96 N/A N/A *T

