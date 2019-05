Comunicado do Business Wire :International Technology Law Association

A Associação Internacional de Direito Tecnológico (ITechLaw) publicou um novo livro, Inteligência Artificial Responsável: Um Quadro Político Global, que fornece uma revisão detalhada e oito princípios de discussão que abordam algumas das mais destacadas questões tecnológicas e morais de desenvolvimento responsável, implantação e uso da inteligência artificial.

Escrito por um grupo multidisciplinar de 54 especialistas em direito tecnológico, representantes da indústria e pesquisadores de 16 países, o livro oferece uma estrutura prática baseada nos seguintes princípios:

-- Propósito Ético e Benefício Societal,

-- Prestação de Contas,

-- Transparência e Capacidade de Explicação,

-- Justiça e Não-Discriminação,

-- Segurança e Confiabilidade,

-- Abertura de Dados e Competição Justa,

-- Privacidade, e

-- Inteligência Artificial e Propriedade Intelectual.

"A taxa acelerada de progresso na pesquisa, desenvolvimento e implantação da IA é animadora e alarmante", disse o Presidente e Editor de Livros da ITechLaw, Charles Morgan. "A IA tem um enorme potencial para um impacto social positivo, como também para consequências graves e não intencionais. Não é de surpreender que formuladores de políticas, representantes da indústria, organizações e pesquisadores de IA estejam à procura de diretrizes éticas sólidas. Este livro bem pesquisado detalha estas possibilidades, sendo um apelo à ação para acelerar o diálogo global e as ações relativas à IA responsável."

O livro lança um período de comentários públicos sobre o quadro político na primeira versão que vai de 23 de maio a 1º de setembro em www.itechlaw.org/ResponsibleAI e ResponsibleAI@itechlaw.org. Comentários serão considerados na segunda edição prevista no fim de 2019.

Embora esta seja uma publicação da ITechLaw, não reflete a política organizacional. A ITechLaw está publicando o trabalho de um ano de duração dos autores a fim de ajudar a impulsionar com urgência a IA responsável à frente das discussões tecnológicas e jurídicas, e servir como um fórum organizador para comentários públicos.

Os princípios de discussão e sua estrutura podem ser baixados gratuitamente em www.itechlaw.org/ResponsibleAI. O livro impresso de 304 páginas, que explora desafios e propõe soluções para IA responsável, pode ser encomendado por US$ 45 para membros da ITechLaw e US$ 79 para não-membros. O E-book está disponível por US$ 9,99.

Mídia: Acesse o kit de mídia emITechLaw.org/ResponsibleAIand emailereineke@itechlaw.orgpara imprimir ou cópia do e-book. Siga as conversas no#ResponsibleAI_ITechLaw(Twitter),@ITechLaw(Facebook),International Technology Law Association(LinkedIn).

Com membros em 70 países, a Associação Internacional de Direito Tecnológico (ITechLaw) é uma organização líder de profissionais jurídicos com foco em tecnologia e direito.

