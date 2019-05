AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2019 ATÉ SEXTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2019

Mundo

MUNDO - Mês sagrado do Ramadã - (até 4 de Junho)

Europa

PARIS (França) - 11º Fórum Econômico Internacional da OCDE para América Latina e Caribe - 04H30

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

GENEBRA (Suíça) - Segunda parte da Conferência sobre Desarmamento - (até 28 de Junho)

GENEBRA (Suíça) - Assembleia Mundial da Saúde - (até 28)

(+) LONDRES (Reino Unido) - May encontra líderes conservadores para discutir seu futuro -

Ásia-Pacífico

BANGCOC (Tailândia) - Rei e rainha convocam o parlamento após as eleições de 24 de março - 06H00

África

NAIRÓBI (Quênia) - Tribunal de Justiça decide sobre a descriminalização da homossexualidade -

Varios

- Eleições para o Parlamento Europeu - (até 26)

SÁBADO, 25 DE MAIO DE 2019

América

(+) Merlo (Argentina) - Primeiro comício de Alberto Fernández e Cristina Kirchner como pré-candidatos nas eleições - 19H00

Europa

FRANÇA - 'Coletes amarelos' protestam pelo 28º sábado consecutivo -

PARIS (França) - Fórum internacional sobre o clima - (até 28)

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEL AVIV (Israel) - Oposição israelense faz protestos contra primeiro-ministro Netanyahu - 15H00

Ásia-Pacífico

(*) TÓQUIO (Japão) - Visita de Donald Trump ao Japão - (até 28)

África

PRETORIA (África do Sul) - Cerimônia de posse do presidente da África do Sul - 07H00

DOMINGO, 26 DE MAIO DE 2019

América

SÃO PAULO (Brasil) - Manifestações de partidários de Bolsonaro -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - ONGs protestam contra violência policial em favelas no Brasil -

Europa

(+) Brussels (Bélgica) - Resultado provisório das eleições para o Parlamento Europeu - (até 27)

BÉLGICA - Eleições gerais e europeias - 04H00

ESPANHA - Eleições europeia, municipal e regional - 05H00

SEGUNDA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2019

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Ex-presidente Cristina Kirchner comparece a julgamento na Argentina - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Conta corrente e investimentos diretos (abril) -

Europa

GENEBRA (Suíça) - Venezuela detém presidência rotativa da Conferência sobre Desarmamento - (até 23 de Junho)

BERLIM (Alemanha) - Liderança do partido CDU de Angela Merkel se reúne após as eleições europeias - 05H00

(*) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros do Comércio da UE após as eleições europeias, dedicada às relações comerciais com EUA - 06H00

LYON (França) - Líder indígena Raoni recebe medalha de honra de Lyon - 14H30

Ásia-Pacífico

TAIWAN - Exercícios militares anuais em contexto de tensões com a China - (até 31)

África

ANTANANARIVO (Madagascar) - Eleições parlamentares - 01H00

TERÇA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2019

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - 'Lenços verdes' fazem marcha pró-direitos reprodutivos -

SAN DIEGO (Estados Unidos) - SEAL da Marinha dos EUA vai a julgamento por acusações de crimes de guerra por assassinatos no Iraque -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU discute situação no noroeste da Síria -

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de líderes europeus após eleições -

GENEBRA (Suíça) - Coletiva de imprensa da Assembleia Mundial da Saúde ao fim de fórum -

VIENA (Áustria) - Cúpula Mundial Austríaca sobre a ação climática - 05H30

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - Alto Comissariado para os Direitos Humanos apresenta relatório sobre Coreia do Norte - 04H00

QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2019

América

ARGENTINA - Greve geral -

(+) MÉXICO (México) - Diretora-gerente do FMI Christine Lagarde encontra presidente AMLO -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU discute a Síria -

Europa

(+) PARIS (França) - Airbus celebra seus 50 anos -

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Prazo final para Netanyahu formar governo de coalizão - 18H30 (até 30)

QUINTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2019

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Manifestação contra cortes na educação -

(+) OTTAWA (Canadá) - Vice-presidente dos EUA visita e negocia ratificação do novo Nafta com Trudeau -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB do primeiro trimestre -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Audiência de Justiça do caso de extradição de Julian Assange para os EUA -

Oriente Médio e África do Norte

MECA (Arábia Saudita) - Cúpula urgente do Golfo e da Liga Árabe convocada pela Arábia Saudita -

SEXTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2019

(+) ROMÊNIA - Visita do Papa Francisco à Romênia - (até 2 de Junho)