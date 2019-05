Pelosi: Trump ameaçou não cooperar se investigações sobre ele não pararem

A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, sugeriu, em coletiva de imprensa no Capitólio, uma "intervenção" com o presidente americano, Donald Trump, depois dele afirmar, por meio de uma carta, que não cooperará com o Congresso a não ser que os Democratas parem de investigá-lo. "Talvez o presidente queira tirar uma licença, seria bom para o país", disse Pelosi.



A congressista democrata da Califórnia descreveu um padrão de "acrobacias" de Trump para mudar o assunto em meio às investigações e "notícias desagradáveis" sobre ele. Na tarde de ontem, Trump saiu de uma reunião que os democratas haviam organizado para falar sobre como pagar o pacote de US$ 2 trilhões destinados à infraestrutura, proposta bipartidária com origem no Congresso.