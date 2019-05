Comunicado do Business Wire :China Yiwu Imported Commodities Fair

Entre os dias 23 e 26 de maio, é realizada a Feira de Importações de Commodities da China de 2019 no Centro Internacional de Exposições da cidade de Yiwu, a capital mundial das pequenas commodities, localizada no leste da China.

A Feira deste ano apresenta 2.012 estandes padrão em cinco pavilhões, chamados Ásia I, Ásia II, Europa, América-Austrália-África e Comércio Transfronteiriço e Intercâmbio Internacional de Cidades-Irmãs de Zhenjiang, e Doces e Vinhos Importados, com uma área de exposição de mais de 50.000 m2. Entre os quase mil expositores de 85 países e regiões, 170 são de 40 países e regiões ao longo do "Cinturão e Rota" para expor artigos de uso diário, equipamentos para casa, artesanato, alimentos e bebidas.

Ecoando a Exposição Internacional de Importação da China (China International Import Expo, CIIE), uma área especial está reservada para que mais de 20 empresas da CIIE exporem seus produtos de qualidade, incluindo o Bosch Group (Alemanha), a marca de cuidados com a pele Rilastil (Itália) e a Alligga (Canadá), especializada em produtos para saúde para um estilo de vida completo e equilibrado.

Além disso, uma área especial para as cidades-irmãs internacionais da província de Zhejiang foi recentemente preparada e reuniu 33 cidades de 22 países - incluindo o bairro do Brooklyn de Nova York, distrito de Smalyavichy da Bielorrússia, Lauenburg da Alemanha, prefeitura de Shizuoka do Japão, município de Chiang Mai da Tailândia, Kota Kinabalu da Malásia e Harare do Zimbábue - para mostrar suas mercadorias especiais e culturas em 89 estandes.

O Encontro da Agência Executiva das Cidades e Governos Locais Unidos da Ásia-Pacífico (United Cities and Local Governments Asia Pacific, UCLG ASPAC) será realizado durante a Feira. Mais de 360 líderes empresariais, autoridades governamentais e acadêmicos de 79 cidades de 41 países se reunirão para conduzir diálogos aprofundados sobre desenvolvimento.

Atividades de apoio também são um dos focos da Feira. Como convidada de honra, a Espanha realizará uma série de eventos culturais, incluindo a conferência nacional de imagens, a degustação de vinhos e comidas, o espetáculo España Fantástica, entre outros. Estão entre outras atividades mostras de arte e festival gastronômico, e a Cerimônia de Premiação da Melhor Série.

Para facilitar o encontro de compradores profissionais e promover o comércio, uma série de reuniões será realizada, como a Cúpula de Importações da Cadeia de Fornecimento de Comércio Eletrônico da China 2019, a Cúpula de Importações de Commodities de Varejo da China (Yiwu) 2019, e conferências de lançamento de novos produtos estrangeiros.

