Comunicado do Business Wire :Hong Kong Trade Development Council

A 26aHKTDC Hong Kong Fashion Week edição primavera/verãoabrirá suas cortinas no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong de 8 a 11 de julho de 2019. A feira de quatro dias espera receber cerca de 1.000 expositores de todo o mundo, apresentando uma grande variedade de roupas para as estações primavera/verão, coleções de designers, marcas internacionais, roupas e tecidos e acessórios de moda. Como uma importante plataforma de fornecimento voltada para compradores globais, a Hong Kong Fashion Week também é uma porta de entrada para os agitados mercados da China Continental e da Ásia, tornando-se um dos eventos globais obrigatórios no setor de moda.

As zonas temáticas retornam com esplendor

O setor de moda tem sido sempre ágil e, com a adoção da tecnologia, possui a capacidade de se transformar ainda mais rapidamente, de modo variado e em maior escala. A feira vem acompanhando as percepções do setor para enriquecer seu próprio conteúdo. A zona "Fashion Tech" foi estabelecida para atender a demanda do setor na otimização do processo de fabricação e do processo de negócios.

Para otimizar a experiência de fornecimento segmentado dos compradores e oferecer exposição máxima aos diferentes setores da moda, a feira foi categorizada com diferentes zonas temáticas. Aproveitando o sucesso da estreia da zona "Moda Corporativa e Uniformes" no ano passado, essa zona temática será novamente criada para apresentar uma ampla gama de opções de vestuário profissional para diversas indústrias. E a tendência ainda crescente da moda-atleta, com roupas esportivas e informais para uso em tempo livre, será destacada na zona "Fashionable Sportswear" voltada para ginástica e atividades esportivas e casuais.

Outras zonas temáticas populares, incluindo o International Emporium de Mode (Empório Internacional da Moda), a Fashion Designers' Showcase (Mostra de Designers de Moda), Fashion Gallery Menswear (Galeria de Moda Masculina), Womenswear (Moda Feminina), Infant & Children's Wear (Moda infanto-juvenil), Fabrics & Yarn (Tecidos e Lã), Intimate Wear & Swimwear (Moda Íntima e Trajes de Banho), retornarão com mais ofertas de produtos.

Eventos emocionantes em cena

Para atrair os olhos dos compradores globais, uma série incrível de designers de moda apresentará desfiles promissores durante o período da feira. O veterano da renomada agência internacional de previsão de tendências Fashion Snoops apresentará um seminário sobre as tendências visionárias de outono/inverno 2020/21 para a moda masculina e feminina e acessórios chamado Visionary Trends for Autumn Winter 2020/21 for Women's and Men's Wear and Accessories, enquanto outros profissionais do setor compartilharão ideias sobre tecnologia em vestuário funcional, moda e-tailing (varejo eletrônico) e desenvolvimento de mercado. Também será organizada uma recepção para redes de contatos em um ambiente relaxante voltado para compradores globais, expositores e profissionais do setor para trocarem opiniões e expandirem suas redes de negócios.

Site da feira:hkfashionweekss.hktdc.com

