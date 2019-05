Índia inicia apuração da maior eleição do planeta

Funcionários em toda a Índia iniciaram nesta quinta-feira a gigantesca tarefa de contar os cerca de 600 milhões de votos depositados na maior eleição do mundo, cujos primeiros resultados devem sair durante o dia.

Qualquer tendência deve ficar clara a partir do meio-dia local (03H30 Brasília), mas as pesquisas de boca de urna apontam uma vitória do atual premier, Narendra Modi.

Ao menos 67% dos 900 milhões de eleitores indianos foram às urnas entre 11 de abril e 19 de maio, e os nacionalistas hindus de Narendra Modi esperam permanecer no poder por mais cinco anos.

As eleições transcorreram durante seis semanas.

A campanha se tornou um plebiscito sobre um dos primeiros-ministros mais populares e polêmicos da história da Índia.

A oposição concentrou seus ataques na gestão econômica de Modi e em sua incapacidade de gerar empregos.

O líder de 68 anos, que participou de dezenas de comícios em todo o país para animar sua base hindu, transformou a campanha em um debate sobre a segurança nacional após o atrito com o Paquistão em março.