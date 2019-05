Seis turistas brasileiros morrem no Chile por inalação de gás

Seis turistas brasileiros morreram nesta quarta-feira (22) em um apartamento de Santiago após terem inalado gás, supostamente monóxido de carbono, informou o comandante da Polícia da capital chilena.

Os turistas estavam de férias e tinham alugado um apartamento no centro da cidade, onde sentiram um mal-estar físico, o que os levou a pedir ajuda ao cônsul brasileiro, que se dirigiu ao local, acompanhado de efetivos da Polícia.

Quando chegaram, tiveram que entrar à força no apartamento, onde encontraram os corpos.

"Pudemos constatar que havia seis pessoas falecidas, quatro adultos e dois menores, e que possivelmente sua morte teria sido provocada por emanação de gás", disse o comandante Rodrigo Soto à imprensa local.

O corpo de bombeiros procedeu à evacuação imediata do edifício. Depois, foram feitas medições no apartamento, onde se descobriram altas concentrações de monóxido de carbono, gás que não tem cheiro e cuja inalação provoca a morte.

Os seis turistas brasileiros estavam no Chile há uma semana e o apartamento foi alugado através de um aplicativo na Internet.

Quando a Polícia entrou no local, notou que todas as janelas estavam fechadas, o que teria provocado a grande concentração do gás, explicou Soto.

Os policiais isolaram as ruas vizinhas ao prédio e iniciaram uma investigação para confirmar as causas das mortes dos turistas, enquanto os bombeiros faziam buscas por possíveis vazamentos de gás no local.