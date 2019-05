Boeing não apresentou oficialmente correções no 737 MAX

A Boeing não apresentou formalmente as correções no sistema de estabilização MCAS do 737 MAX, apontado como a origem dos acidentes com os aparelhos da Ethiopian e da Lion Air, informou nesta quarta-feira o diretor interino da Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), Dan Elwell.

"A correção não foi apresentada", declarou à imprensa Dan Elwell, após a e Boeing anunciar - na semana passada - a conclusão das alterações exigidas pela FAA e que o novo sistema estava pronto para ser certificado.

A FAA apresentou novas questões à Boeing, o que explica o atraso, precisou Elwell.