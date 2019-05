Palestinos confirmam que não assistirão conferência do Bahrein

A direção palestina confirmou na noite desta quarta-feira que não participará da conferência organizada em Manama, capital do Bahrein, em junho sobre os aspectos econômicos do futuro plano de paz dos Estados Unidos.

A Casa Branca anunciou neste domingo a celebração desta conferência sobre os aspectos econômicos do plano de paz israelense-palestino do presidente Donald Trump, co-organizada com o Bahrein nos dias 25 e 26 de junho.

Os Emirados Árabes Unidos confirmaram sua participação, mas os palestinos alegam que não foram "informados por nenhuma das partes sobre a reunião anunciada no Bahrein".

"A Palestina não participará na conferência de Manama", disse a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em um comunicado publicado em seu site na noite desta quarta-feira

"Esta é uma posição comum dos palestinos, do presidente Mahmud Abbas e do Comitê Executivo da OLP até os movimentos e grupos políticos, personalidades nacionais, setor privado e sociedade civil", detalhou o texto.