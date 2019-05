Nova York adota lei para poder publicar impostos de Trump

Ao contrário de todos os seus antecessores nos últimos 40 anos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sempre se recusou a publicar suas declarações de impostos. Entretanto, a assembleia legislativa do estado de Nova York adotou uma lei nesta quarta-feira (22) que pode permitir que isso seja feito contra a sua vontade.

Depois de uma primeira votação na câmara alta no início de maio, a câmara baixa da assembleia estadual de Nova York, controlada pelos democratas, adotou o texto, confirmou uma porta-voz.

A lei, que autoriza a administração tributária estadual a entregar declarações de impostos do presidente e de vários funcionários locais e federais para comissões parlamentares se houver "um propósito legislativo preciso e legítimo", ainda precisa ser ratificada pelo governador Andrew Cuomo, também democrata e bastante crítico a Trump.

Nos Estados Unidos, um contribuinte deve pagar na maioria dos estados três impostos diferentes: impostos federais, estaduais e municipais.

As declarações fiscais de Trump em Nova York podem oferecer informações parciais sobre sua situação fiscal e sua renda total.

Em 7 de maio, o Tesouro dos EUA se recusou a transmitir ao Congresso as declarações de impostos federais do presidente, em uma escalada do conflito entre Trump e os legisladores democratas, que controlam a Câmara dos Deputados federal.