Ortega promete libertar opositores presos na véspera de greve na Nicarágua

O governo da Nicarágua se comprometeu nesta quarta-feira a liberar de maneira "definitiva" todos os opositores presos antes do próximo 18 de junho, e a trabalhar com a OEA em uma reforma eleitoral para as eleições de 2021, na véspera de uma greve nacional opositora.

Um "plano de trabalho" divulgado pela chancelaria menciona "a libertação definitiva no mais tardar em 18 de junho" dos 336 opositores que foram enviados à prisão domiciliar desde fevereiro passado.

Inclui também os réus "que ainda se encontrem presos e os que têm processo aberto à revelia, cuja ação está em trâmite".

A nota descarta, entretanto, a proposta opositora de antecipar as eleições e propõe "continuar com a OEA o processo de fortalecimento institucional eleitoral (...) para as futuras eleições gerais de 2021".

O governo de Daniel Ortega tornou público o plano depois que a oposição agrupada na Unidade Nacional Azul e Branco (UNAB) convocou uma greve nacional de um dia, apoiado pelas câmaras empresariais, para exigir a libertação dos detidos nos protestos do último ano.