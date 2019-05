Comunicado do Business Wire :Groupe ADP

A ADP Ingénierie, empresa membro do Groupe ADP (Paris: ADP), ganhou recentemente uma série de novos contratos internacionais e franceses no exterior para fornecer missões de design, pesquisa e assistência técnica aos principais aeroportos internacionais.

-- China, na área do aeroporto que abrange Hong Kong e Shenzhen:Missão para realizar um estudo de prospecção de tráfego e capacidade aeroportuária dentro da zona, a fim de ajudar no desenvolvimento do aeroporto internacional de Shenzhen. Esta região do sudeste da China concentra uma alta densidade de aeronaves em voo devido à proximidade de vários aeroportos com tráfego significativo.

-- Taiwan, para o Aeroporto Internacional Taoyuan de Taipei:Missão de estudo de simulação para o desenvolvimento do tráfego aéreo. O aeroporto de Taipei recebeu 46,5 milhões de passageiros em 2018.

-- Vietnã, para o Aeroporto Internacional Noi Bai de Hanói:Missão de estudo de nove meses sobre a expansão do aeroporto e a implementação do plano diretor para 2030 e 2050.

-- Grécia, para o Aeroporto Internacional Eleftherios Venizelios de Atenas:Contrato para supervisionar a transição para equipamentos de segurança padrão 3 (tomógrafos) em sistemas de bagagem de porão, de acordo com as novas normas europeias.

-- México, para a base militar de Santa Lucía:Missão de assistência no contexto da transformação desta base militar em um aeroporto comercial civil. A ADP Ingénierie realizará o plano diretor deste novo aeroporto e uma missão de assistência durante a fase de projeto da infraestrutura. Também será responsável pela arquitetura funcional do terminal de passageiros e pelo projeto de sistemas de aeroportos, bem como de pavimentos aeronáuticos. Esta missão de 15 meses durará até junho de 2020. A ADP Ingénierie já havia trabalhado no México para a OMA, operadores dos aeroportos no norte do país, incluindo o projeto do terminal B do aeroporto de Monterrey.

-- Antilhas Francesas, para o Aeroporto Internacional de Pointe-à-Pitre, em Guadalupe:Serviço de assistência para gerenciamento de projetos no estudo de viabilidade e elaboração de um programa de construção de uma nova área de coleta de bagagem no Terminal Regional 2.

A ADP Ingénierie, que atualmente trabalha em mais de 140 projetos de aeroportos no mundo todo, faz parte da oferta global e integrada que o Groupe ADP oferece agora através da ADP International.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190522005593/pt/

Contato de imprensa: Lola Bourget, chefe do Departamento de Mídia e Reputação +33 1 74 25 23 23 Relações com Investidores: Audrey Arnoux, chefe de Relações com Investidores +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.