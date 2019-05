Embaixador venezuelano em Roma abandona cargo por falta de dinheiro

O embaixador da Venezuela na Itália, Isaías Rodríguez, demitiu-se na terça-feira, 21, alegando que, apesar de continuar fiel a Nicolás Maduro, não tem condições financeiras para exercer suas funções em razão das sanções econômicas ao país. No dia 7, Rodríguez já havia denunciado os graves problemas econômicos da embaixada, com dívidas que chegam a € 9 milhões.



"Deixo o cargo sem rancor e sem dinheiro. Minha mulher vendeu os vestidos que dei para poder sobreviver diante do embargo americano. Estou tentando vender o carro que comprei quando cheguei à embaixada e, como o senhor (Maduro) sabe, não tenho conta bancária porque os 'gringos' me sancionaram e os bancos italianos fecharam as portas para mim", escreveu.







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.