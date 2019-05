Cristina Kirchner diz que julgamento é 'cortina de fumaça' para crise econômica

A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner afirmou que o julgamento contra ela, que começou ontem, por suspeita de corrupção, é um "novo ato de perseguição" que busca criar uma "cortina de fumaça" para "desviar a atenção" da crise econômica do país.



Cristina, que ocupa o cargo de senadora desde 2017, é acusada de formação de quadrilha durante seu mandato e de fraude contra o Estado por supostas irregularidades na concessão de obras na Província de Santa Cruz para o empresário Lázaro Báez - preso desde 2016 - no valor de US$ 1 bilhão. Ela nega todas as acusações. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.