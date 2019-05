Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC

Sintavia, LLC, fabricante líder de aditivos de metais Tier One para a indústria Aeroespacial e de Defesa, anunciou hoje que assinou um termo para formar uma joint venture com o Howco Group no suporte ao desenvolvimento da fabricação de aditivos dentro da indústria de petróleo e gás. A joint venture será batizada com o nome do Howco Group e ficará colocalizada na sede norte-americana da Howco em Houston, Texas. Espera-se que a joint venture começará as operações no final deste ano.

"Muitos dos processos de fabricação de aditivos proprietários que a Sintavia desenvolveu para a indústria aeroespacial e de defesa se aplicam igualmente à indústria de petróleo e gás", disse Brian Neff, presidente e diretor executivo da Sintavia. "Estamos entusiasmados em trabalhar com a Howco para fornecer benefícios técnicos e econômicos de AM aos nossos clientes conjuntos na indústria de petróleo e gás".

Howco, uma subsidiária de total propriedade da Sumitomo Corporation, é distribuidor líder global de matéria-prima e fabricante de componentes prontos para equipamentos de perfuração, submarinos e terrestres. A nova joint venture se concentrará em material comum às indústrias aeroespaciais e de defesa e petróleo e gás, incluindo ligas de níquel e aço inoxidável. Os termos adicionais da joint venture não foram divulgados.

Sobre a Sintavia

A Sintavia é líder mundial em manufatura aditiva (MA) independente de metais para o setor aeroespacial e defesa. Com impressoras de alta velocidade coposicionadas com equipamentos de pós-processamento de precisão, um complemento integral de equipamentos para testes mecânicos e um laboratório completo de produtos metalúrgicos e em pó, a Sintavia é capaz de otimizar parâmetros, fabricar em série e auditar peças de qualidade para setores essenciais. A Sintavia mantém compromisso com os mais elevados padrões da indústria e possui as certificações Nadcap, AS9100, ISO 17025 e ANAB, além de ser credenciada OASIS e estar em total conformidade com os regulamentos ITAR. Para mais informações, acesse www.sintavia.com.

Sobre a Howco

Howco é o maior fornecedor e processador independente de baixa liga, ligas baseadas em cromo, duplex, aços e níquel para a indústria de petróleo e gás. A Howco gerencia a cadeia de suprimentos de matéria-prima usando sua pegada global abrangente para apoiar os clientes no setor upstream de petróleo e gás. Os nossos investidores estão posicionados estrategicamente na América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia e estão capacitados para atender às necessidades dos nossos clientes globais. Howco possui usinagem subtrativa, tratamento a quente e recursos de fabricação prontos localizados perto dos nossos clientes oferecendo solução com custo total mais baixo.

