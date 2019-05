EUA suspeita de novo ataque químico na Síria e adverte regime

Os Estados Unidos informaram nesta terça-feira que há "indícios" de que o governo de Bashar al Assad realizou um novo "ataque" químico na Síria e ameaçaram retaliar.

Em um comunicado, o departamento de Estado cita "um suposto ataque com cloro no noroeste da Síria na manhã do dia 19 de maio".

"Reafirmamos nossa advertência: se o regime de Assad utilizar armas químicas, Estados Unidos e seus aliados responderão rapidamente e de maneira apropriada", declarou Morgan Ortagus, porta-voz da diplomacia americana.