Caças dos EUA interceptam bombardeiros russos na costa do Alasca

Caças americanos interceptaram seis aviões militares russos no espaço aéreo internacional a oeste do Alasca e os seguiram até deixarem a área, informou nesta terça-feira (21) o Comando de Defesa Aérea da América do Norte (NORAD, sigla em inglês).

A esquadra russa incluía dois bombardeiros estratégicos Tu-95, que foram interceptados na segunda-feira por dois caças F-22, detalhou o Comando.

Um segundo grupo de dois bombardeiros Tu-95 e dois caças Su-35 também foram interceptados por outro par de caças F-22, indicou.

Um avião de vigilância do grupo Airborne Warning and Control System (AWACS) supervisionou as operações, destacou o NORAD, acrescentando que os aviões russos voaram no espaço aéreo internacional a todo momento.

Foram interceptados quando entraram na Zona de Identificação da Defesa Aérea do Alasca, um perímetro que foca fora do espaço aéreo nacional, mas dentro da qual o tráfego aéreo permanece sob vigilância constante para reduzir os tempos de resposta em caso de uma ameaça hostil.

"Nossa capacidade de dissuadir e neutralizar as ameaças contra nossos cidadãos e a infraestrutura vital começa com a detecção e o acompanhamento e a identificação positiva das aeronaves em nosso espaço aéreo", declarou o comandante do NORAD, general Terrence O'Shaughnessy.

Os Estados Unidos têm quatro zonas de identificação de defesa aérea. A região do Alasca se estende a 320 km da costa do estado.