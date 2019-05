Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lu Kang acusou os Estados Unidos de usar de modo incorreto seu "poder estatal" para prejudicar companhias estrangeiras e interferir nos mercados comerciais. "O governo chinês tem determinação e habilidade para salvaguardar seus legítimos direitos e interesses", argumentou.



O porta-voz foi questionado sobre uma declaração do presidente americano, Donald Trump, de que um acordo comercial com os chineses teria de ser mais benéfico para os EUA do que para a China. Lu disse que a declaração havia sido "não científica e não profissional" para concluir que sempre precisa haver um vencedor e um perdedor nas relações comerciais entre os dois países.



O funcionário disse que qualquer acordo precisa ser equilibrado e mutuamente benéfico. Lu também disse que usar o poder do governo para "combater" companhias estrangeiras e interferir nos mercados não seria do interesse dos EUA. Fonte: Associated Press.