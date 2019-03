Oração e minutos de silêncio por vítimas de Christchurch

Milhares de neozelandeses oraram e observaram dois minutos de silêncio para recordar os 50 fiéis muçulmanos mortos há uma semana em um ataque a duas mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia.

O atirador "partiu os corações de milhões de pessoas, em todo o mundo", disse o imã Gamal Fouda, encarregado da tradicional oração muçulmana de sexta-feira.

"Hoje, do mesmo local (do massacre), olho e vejo amor e compaixão".

Diante de milhares de pessoas - entre elas a primeira-ministra Jacinda Ardern - reunidas em um parque próximo à mesquita de Al Noor, um Muazzin fez o chamado à oração às 13H30 (21H30 Brasília). Em seguida, todo o país observou dois minutos de silêncio.

Em seguida, o imã Fouda tomou a palavra: "Olho e vejo compaixão nos olhos de milhares de neozelandeses e seres humanos de todo o planeta. Este terrorista tentou quebrar nossa nação com uma ideologia malvada, mas no lugar disto mostramos que a Nova Zelândia é invencível".

Mulheres por toda a Nova Zelândia, incluindo as agentes da polícia mobilizadas para as cerimônias em Christchurch, decidiram utilizar nesta sexta-feira o véu islâmico, em solidariedade à comunidade muçulmana.

Algumas publicaram as fotos com o véu nas redes sociais no #HeadScarfforHarmony ("Lenço para a harmonia").

O australiano Brenton Tarrant, um supremacista branco declarado, atacou as duas mesquitas em Christchurch disparando com fuzis de assalto. No final da ação, havia 50 mortos e outros 50 feridos.